Kaiser: Ojalá que en la primaria gane el candidato más democrático; el PC nunca lo ha sido

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, expresó este jueves que espera que en la primaria oficialista del domingo "gane el candidato que más esté comprometido con la democracia", ya que el Partido Comunista "nunca ha sido democrático".

A tres días de los comicios, las cartas opositoras siguen de cerca el desarrollo de las campañas electorales de la centroizquierda, donde el nombre de la tienda comunista, Jeannette Jara, ha ido al alza en las preferencias presidenciales, según las encuestas.

Frente a esto, Kaiser manifestó: "Esperamos que gane el candidato que más esté comprometido con la democracia. A la ciudadanía le recomendaría ver quién tiene los mejores pergaminos democráticos, porque esa persona o sector político será quien encabezará la oposición en el próximo Gobierno".

"(Queremos) que esa oposición fuese constructiva y no destructiva -como lo fue en el (segundo) mandato de Sebastián Piñera-, (pues) tengo la certeza de que hay candidatos que no están comprometidos con la democracia en razón de su propio ideario político. El PC no es un partido democrático; no lo ha sido nunca y no lo es en Chile tampoco", afirmó el diputado.

Matthei: "Gobernaré con las mujeres en la cabeza y en el corazón"

Mientras que en el Partido Republicano aseguran que "mientras más de izquierda sea el ganador", mejores resultados tendrá su candidato, José Antonio Kast, en la primera vuelta en noviembre, la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, realizó una actividad de campaña en Huechuraba.

Allí, dio a conocer sus propuestas dirigidas a las mujeres, organizada en tres ejes: seguridad, trabajo y calidad de vida.

Entre sus iniciativas, mencionó la creación de un subsidio de 200 mil pesos por seis meses para mujeres que consigan empleo formal, además de instaurar una red de apoyo para víctimas de violencia intrafamiliar y sus hijos.

Asimismo, presentó su programa "Mujer Camina Tranquila", con el que busca reforzar la seguridad en espacios públicos.

"Voy a gobernar con las mujeres en la cabeza y en el corazón. Vamos a hacer todo por sacarlas adelante y la vamos a capacitar para trabajos que pagan bien. Siempre las mujeres somos las que postergamos y siempre tenemos menos salarios, menos oportunidades y menos posibilidades de salir adelante. ¿Hasta cuándo?", fustigó la exalcaldesa, que ahora tiene los objetivos de conquistar al votante independiente y fortalecer el apoyo en el electorado femenino.