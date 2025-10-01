Kast acusó "cobardía" de Boric por aludirlo en la cadena nacional

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió duramente a los dichos del Presidente Boric durante la cadena nacional de ayer, calificando la intervención como un "acto de cobardía y corrupción".

En televisión, el Mandatario indicó -en alusión al plan anunciado por Kast- que Chile "no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal e indolencia social (...). Por eso es irresponsable e indeseable la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto sin decir de dónde van a hacerlo. Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar beneficios sociales como la PGU".

El abanderado republicano, que respondió ayer al Presidente a través de sus redes sociales, volvió a reiterar su crítica este miércoles durante un punto de prensa: "Yo lo lamento por Chile, porque lo que hizo ayer, vuelvo a insistir, es un acto de cobardía, un acto de corrupción, porque está usando fondos públicos y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre, José Antonio Kast Rist", manifestó.

"Dígalo, sea honesto, alguna vez hable con la verdad, porque ayer también fue un acto de mentiras, porque señala cosas usando su plataforma para mentirle a la ciudadanía y decirle que nosotros vamos a restringir beneficios sociales", complementó.

No Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dolares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres. — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 1, 2025

Matthei se suma a la crítica

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, también se sumó a la crítica de Kast y señaló que "no corresponde que el Presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura o las propuestas de una candidatura".

No obstante, coincidió con el Jefe de Estado en que "no es posible recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social".

"Nosotros, en cambio, con los 2.000 millones de dólares que hemos dicho que responsablemente se pueden cortar, hemos dicho exactamente dónde, cuándo y cómo vamos a recortar. Eso de la otra campaña todavía no se sabe y no se va a saber, porque no es posible", remarcó Matthei.

El Presidente no puede usar la cadena nacional para criticar las propuestas de los candidatos presidenciales. Es un abuso y un acto claro de intervencionismo electoral. Estas acciones reiteradas del Gobierno deben terminar ahora.#PlataPaChile — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 1, 2025

Si bien Kast dijo que no va a presentar ningún tipo de acción por la alusión en cadena nacional, desde la UDI anunciaron que van a recurrir a la Contraloría para denunciar intervencionismo electoral del Presidente Boric.