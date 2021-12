Kast reculó y descartó eliminar el Ministerio de la Mujer: "Fue un error"

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, el ultraderechista José Antonio Kast, reconoció este jueves como "un error" la propuesta de su programa de Gobierno de eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, uno de los puntos más polémicos de su campaña y que desató una ola de críticas desde la oposición e incluso desde la derecha.

En la presentación de "Mujeres del Futuro", su plan en temas de género lanzado en una actividad con un grupo de mujeres en el mirador Pablo Neruda del Cerro San Cristóbal, en Santiago, el líder del Frente Social Cristiano afirmó que "cuando uno comete un error tiene que reconocerlo y lo que nosotros planteamos en nuestro programa de Gobierno no estaba bien formulado, no estaba bien explicado y se prestó para muchas dudas, para muchos cuestionamientos. Claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer".

"Quiero confesar que nos equivocamos en cómo lo planteamos, cómo lo escribimos y en no haber corregido el rumbo a tiempo. Cuando uno comete un error tiene que disculparse y yo le pido perdón a cada una de las mujeres", expresó Kast.

"Lo hicimos mal, pedimos perdón, rectificamos y claramente vamos a mantener y potenciar el Ministerio de la Mujer", enfatizó.

Impulsar una reforma para facilitar el trabajo y mejorar remuneraciones de las mujeres, duplicar el respuesto para la detección y el tratamiento del cáncer de mamas; instaurar un plan especial de salud mental; modificar la legislación sobre pensiones alimenticias; y garantizar que el acceso a beneficios y subsidios estatales no dependan de la situación conyugal, fueron los otros ejes expuestos por Kast en su presentación.

El candidato del oficialismo disputará la Presidencia el 19 diciembre frente al abanderado de la oposición, el frenteamplista Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).