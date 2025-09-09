Kast y Matthei aspiran a lucir sus programas en el debate de Chilevisión

Los comandos de José Antonio Kast (Republicanos) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) ultiman los detalles para ostentar sus respectivos programas durante el primer debate presidencial televisado de esta campaña, que Chilevisión emitirá este miércoles a partir de las 21:45 horas.

El formato contempla tres segmentos: en el primero, los moderadores realizarán preguntas a cada uno de los ocho candidatos, que tendrán tres minutos para responder; luego, cada abanderado podrá preguntar directamente a dos de sus contendores, nombres que fueron definidos por sorteo desde la organización, y finalmente, los convocados podrán dar palabras de cierre por un minuto.

En el caso de Kast, su primera pregunta estará dirigida a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y la segunda al independiente Eduardo Artés (Partido Comunista Acción Proletaria).

Aludiendo a la decisión de la abanderada comunista de restarse de algunos foros, el líder republicano dijo esperar que "lleguen todos, que nadie se ausente como ha ocurrido en otros debates", y también, "que cada uno llegue bien preparado con su programa, los que lo tengan, porque hay algunos que lo están preparando, y nos anuncian que van a tener 175 medidas de aquí a fin de mes. Creo que esas son las condiciones básicas: que lleguen y que hayan hecho las tareas".

"En el caso de las preguntas que yo tenga que hacer, van a decir relación con las urgencias sociales que están en nuestro programa", adelantó el ultraderechista.

Comando de Matthei: "No vamos a pelear con nadie"

Desde la campaña de Matthei, quien deberá preguntar a Kast -tras sostener varias rencillas con él- y a Marco Enríquez-Ominami (independiente), el debate se ha estado preparando con su equipo de comunicaciones y su equipo político, que se reunió la mañana de este martes.

Para el senador Juan Antonio Coloma (UDI), coordinador político de ese comando, "este debate es una gran oportunidad para mostrar propuestas. Estamos convencidos de que tenemos el mejor programa para Chile, entonces, queremos mostrar que hay una alternativa en Evelyn Matthei, que tiene una forma de actuar de un solo gran equipo, convocando a gente de todos los sectores".

"Ahora me doy cuenta de que todos quieren hacer lo mismo, pero donde realmente hay capacidad para reunir sectores, para sumar, es en el gobierno de Evelyn Matthei, y para resolver los problemas de Chile", observó el gremialista, pero de todos modos, afirma que "no vamos a pelear con nadie: vamos a hablarle a las chilenas y chilenos de que, en el escenario difícil que tenemos, hay una gran oportunidad para unir a Chile resolviendo los problemas que ellos tienen".