Lagos Weber: "No me siento plan B, porque tampoco tenemos un plan A"

La semana pasada se lo tomaba con humor, pero ahora, con un tono más serio, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) descartó ser el "plan "B" de su partido como candidato presidencial, y reiteró que la carta principal sigue siendo la actual ministra del Interior, Carolina Tohá.

En entrevista publicada este lunes por La Segunda, el legislador abordó su opción como abanderado del PPD, asegurando que más allá de que algunas figuras de la colectividad lo postulen, "lo concreto es que de manera implícita para unos y explícita para otros, como yo, la que reúne el mayor consenso es Carolina".

"Vamos a tomar una decisión en conjunto. Espero que el PS y el PPD nos pongamos de acuerdo en una candidatura única. Seguramente, en una primaria con el Frente Amplio", analizó.

En esta línea, Lagos Weber aseguró que dicha decisión debe estar definida "de aquí a fines de abril, si es que hay primaria. Si alguien decide no ir a primaria, inscribirá candidatura en agosto. En mi caso, yo no me siento plan B, porque tampoco tenemos un plan A, no hay todavía una definición".

"Como estamos apoyando el nombre de Carolina, en la medida en que no se tomen las decisiones, no va a cambiar nada. Ahora, si las cosas cambian, será distinto. Pero en lo personal, yo estoy muy 'piola' como estoy, y no voy a hacer un ruido adicional al interior del Socialismo Democrático. Espero que tengamos una primaria, no que yo participe, pero una primaria no con 8 o 10 candidatos, eso no transmite seriedad", puntualizó el militante PPD.

Respecto a la opción de Tohá, comentó que, de aceptar una candidatura presidencial, debe definirlo "a fines de marzo o primera quincena de abril. Son los plazos de inscripción de candidatura que establece la ley".

"No se trata de ponerle presión a ella, Carolina no ha expresado voluntad. Muy honrado que alguien piense que Lagos Weber, perfecto, pero no está en mi ánimo generar esa cuña", dijo el legislador, que también señaló tener "una excelente relación" con la ministra.

Finalmente, abordó la opción de Michelle Bachelet como abanderada presidencial, afirmando que, aunque es la con "mayor adhesión ciudadana, ella ha transmitido públicamente y en las conversaciones privadas que he tenido, que son poquitas, porque no la incomodo con esa pregunta, que no está en su ánimo".

"No deberíamos exigirle una definición, no digo no va a ser, no la descarto. Pero tenemos que armar el mejor equipo que podamos. Otros dirán, en caso de emergencia rompa el vidrio, pero no estamos en una emergencia", cerró Lagos Weber.

Tohá autoimpone plazo para decisión presidencial

Fue la propia Carolina Tohá (PPD) que este lunes abordó una posible candidatura presidencial, enfatizando que "no es una decisión tomada", sino que es algo que "se va a tener que tomar en los próximos meses y yo, evidentemente tengo que tomar la mía propia".

"Entiendo que esto tampoco es una decisión personal, es una decisión política, tiene que ver dónde uno puede servir más en un momento determinado y ahí haremos esa reflexión", dijo la secretaria de Estado en diálogo con radio Infinita.

En esta línea, advirtió que "ciertamente se van acortando los plazos y estas cosas se van a ir resolviendo. Creo que cuando volvamos del verano, ya esta conversación va a estar mucho más instalada y en esa etapa se van a empezar a tomar todas estas definiciones. Ahí les podré decir más".

Con el objetivo de avanzar en temas de contingencia y materia presidencial, este lunes sesionará la comisión política del PPD en su sede, en Londres 43, Santiago. De todas maneras, este camino aún no está claro.