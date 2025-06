Las reacciones de Gonzalo Winter y Jaime Mulet a la última Cuenta Pública de Boric

El mundo político no quedó indiferente al discurso emitido por el Presidente Gabriel Boric durante la realización de su última Cuenta Pública este domingo, donde hizo anuncios y alusiones al aborto legal, la descarbonización, la permisología, la protección animal, la situación de Punta Peuco, la relaciones diplomáticas con Israel, el escándalo de las licencias y la fragmentación política, entre otros.

En este contexto, los candidatos presidenciales que se pronunciaron rápidamente en sus redes sociales fueron los oficialistas Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS), además de la carta nacional libertaria Johannes Kaiser.

El diputado frenteamplista, que se considera como la carta de continuidad del Gobierno de Boric, destacó la aprobación de la actual ley de royalty minero, pero reconoció que la recaudación de impuestos que persigue "no basta" para nivelar el posterior envío de esos recursos a las regiones y llamó a avanzar en "una reforma tributaria estructural".

Chile necesita más determinación para concretar las transformaciones estructurales que venimos postergando hace décadas. Valoro avances como el royalty minero, que hoy permite que recursos lleguen directamente a los municipios. Pero también sé que no basta. No se trata solo de…

Pese a ello, valoró el llamado del Mandatario al Congreso a aprobar el levantamiento del secreto bancario; la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados; la defensa al proyecto de ley de aborto; y la alusión a las causas del estallido social.

En comparación, Mulet expresó más discordancias en materia de aborto y descentralización regional.



"El debate sobre el aborto libre, que no comparto, debe darse con participación democrática más allá de nuestras convicciones personales: propongo una tercera urna en la elección presidencial de noviembre para que el pueblo decida", planteó en su cuenta de X.

Además, respecto al tópico de protección animal, Mulet pidió que su resguardo se asegure a nivel constitucional, "reconociéndolos como seres sintientes con derechos propios. ¡Reforma!".

También acusó que, durante la Cuenta Pública, "faltó una vez más una mención a una ley de glaciares. Son estratégicos como fuente de agua a las cuencas y deben ser reguardados por ley, con marco jurídico para su conservación".

En cuanto a la desentralización, el diputado manifestó que valora "el impulso a la red ferroviaria: los trenes son parte del futuro sustentable que Chile necesita, pero no pueden ser solo de Santiago al sur. El norte también existe"; e indicó que en esta Administración hubo "una distribución básica de recursos, no un nuevo modelo de Estado. Chile necesita transferencias reales de poder".

No obstante, el candidato del FRVS también valoró la alusión al proyecto de royalty minero, la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados y el llamamiento a aprobar el levantamiento del secreto bancario.

Kaiser: "No me gusta que me cuenteen en público"

Del lado opositor, la reacción más crítica fue la del diputado, fundador y candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que se retiró una hora después del inicio del discurso del Presidente.

"Está haciendo un discurso 100% político", tuiteó durante la cita; y condenó el cambio del estatus jurídico de la cárcel de Punta Peuco, que ya no será considerada por decreto como un "régimen especial" que albergue a presos por delitos de lesa humanidad, sino como una cárcel común.

"(El Mandatario) primero habla de unidad y después avanza en su campaña de venganza contra las instituciones armadas y de seguridad de nuestro país. Está anunciando la violación de DDHH de adultos mayores", acusó en X, ya que la mayoría de internos en dicho recinto son seniles.

Por último, afirmó que se retiró en medio del discurso porque no le gusta "que le cuenteen en público".

Me retiré de la cuenta pública porque no me gusta que me cuenteen en público... pic.twitter.com/f2faIW4lxv