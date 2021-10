10:59 - | Provoste: Tengo APV desde el 2006, la fuente de esa información soy yo misma, lo publiqué aunque no fuera un requisito (...) las AFP entregan una pensión miserable, no tengo empresas y fui criada con la importancia del ahorro #DebateArchi

10:57 - | Yasna Provoste por proceso contra su esposo: No quiero pensar que esto forma parte de una operación política (...) cada cual tiene que responder ante sus propias actuaciones #CooperativaContigo #DebateArchi

10:45 - | Gabriel Boric: Vamos a promover una prensa libre, que también nos incomode a nosotros (...) esa es una diferencia, pero no voy a seguir polemizando con Daniel Jadue #CooperativaContigo #DebateArchi

10:27 - | Enríquez-Ominami: El debate me pareció a ratos un jardín infantil, donde todos se culparon y decían que si ganara el otro sería un desastre #CooperativaContigo #DebateArchi

10:23 - | Kast: No vendrán tiempos fáciles (...) tenemos la elección más importante de los últimos tiempos #CooperativaContigo #DebateArchi

10:16 - | Enríquez-Ominami: No le he escuchado a Kast una idea distinta para La Araucanía, todo ya se está haciendo #CooperativaContigo #DebateArchi

10:12 - | Provoste: Yo nunca he fumado ni siquiera un cigarro (...) puedo resultar fome, pero nunca he tomado una cerveza en mi vida #CooperativaContigo #DebateArchi

09:57 - | Boric: Nosotros no vamos a hacer una revisión unilateral de los tratados (...) vamos a buscar mejoras conversando con nuestras contrapartes #CooperativaContigo #DebateArchi

09:55 - | Sichel: Yo no conmemoro el 18 de octubre, solo demuestra el fracaso de la clase política para enfrentar los problemas #CooperativaContigo #DebateArchi

09:49 - | Enríquez-Ominami: Hizo harto frío cuando presenté la ley de aborto en 2003, las mujeres de la Concertación me dejaron solo #CooperativaContigo #DebateArchi

09:32 - | Enríquez-Ominami: Si me hubiesen oído en 2009, probablemente hay gente que no se habría quedado ciega #CooperativaContigo #DebateArchi

09:29 - | Boric: Yo no estoy de acuerdo con la militarización de La Araucanía, pero los delitos hay que perseguirlos y en eso no me va a temblar la mano #CooperativaContigo #DebateArchi