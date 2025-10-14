Matthei puso fin a rencillas con Kast: "Te perdono y doy vuelta la página"

Después de varios meses de tensión, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio por superada la molestia con su par del Partido Republicano, José Antonio Kast, por la campaña que simpatizantes del abanderado desplegaron en su contra por redes sociales.

Hicieron las paces formalmente este martes, durante una dinámica de debate en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, cuando la militante UDI, que debía hacer una pregunta a Kast, utilizó algunos segundos para referirse al tema, que volvió a causar polémica en los últimos días.

Esto, pues el republicano le ofreció disculpas la semana pasada, en una entrevista con Radio Pauta: "Le puedo decir: 'Pucha, lo siento. Esto no puede suceder'. Con esa claridad, porque yo claramente uso las redes sociales de buena manera", sostuvo el exdiputado en la oportunidad.

"José Antonio, antes de hacer la pregunta, quería decirte que estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones; acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página", manifestó Matthei en esta jornada, sacando aplausos de los presentes.

A su turno, Kast también le habló directamente, asegurando que "entiendo el dolor por el que pasaste: a mí también me han agredido físicamente, y tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique. Cuando me han agredido verbalmente también te has manifestado. Me han agredido virtualmente y ahí sigo, dando la batalla, porque somos soldados de muchas guerras".

"A ti también te ha tocado duro, y creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien", remató el republicano.

Las intervenciones de los demás candidatos en el foro Enade

Franco Parisi, candidato del PDG, concordó en el foro de la Enade que "hay gastos (públicos) que son exagerados y sueldos que no se justifican. Tenemos alcaldes aquí; ninguno debería ganar más de cinco millones de pesos. Hay un abuso, tanto de la izquierda como de la derecha".

A su turno, Marco Enríquez-Ominami criticó que "el diagnóstico consista en invitarnos a discutir simplemente si otros funcionarios públicos son delincuentes o no, o si sobran o no, o si el problema de Chile es el tamaño del Estado o no; cuando el problema real es la fuerza del Estado, como el que hizo grande a Chile en los 90', con más expansión social y reforma tributaria".

En tanto, el abanderado nacional libertario, Johannes Kaiser, expresó: "Damas y caballeros, lo único que venimos a plantearles en este foro económico es que les vamos a quitar de encima la presión fiscal. Queremos transformar a Chile en uno de los países que sean más competitivos en materia fiscal en el mundo".

El candidato independiente Harold Mayne-Nicholls afirmó que su objetivo es "desatar el crecimiento con felicidad. Eso traerá esperanzas de una vida saludable, libertad para decidir, aumentos del PIB con sueldos dignos, una baja en las enfermedades mentales, un incremento de la tasa de natalidad, vejez digna, apoyo y generosidad social y equidad en educación".

Por su parte, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, manifestó que "si hay algo que reconocer, es el esfuerzo que la gente mayor ha hecho en el país. Y si hay algo en lo que hemos sido muy ingratos, ha sido en eso".

"Aunque voten o no voten por mí, déjenme decirles que me enorgullezco de haber liderado la reforma previsional. A todos ustedes les va a beneficiar", aseveró la exministra del Trabajo.