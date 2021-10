"Ni celebrar ni conmemorar", dicen Kast y Sichel este segundo aniversario del 18 de octubre

Los candidatos presidenciales de derecha, Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y José Antonio Kast (Partido Republicano), llamaron a no celebrar este segundo aniversario del 18 de octubre del 2019, fecha en que partió el estallido social en el país.

"El 18 de octubre es un día que nos debería doler a todos, no de conmemoración ni de celebración. Es el fracaso de la clase política y los violentos se tomaron la agenda porque la clase política no pudo resolver los problemas urgentes", cuestionó el abanderado oficialista en una actividad junto a vecinos y locatarios de la "zona cero" de Santiago Centro.

Si bien reconoció que "no podemos seguir viviendo con esos niveles de inequidad" y que "pudimos haber hecho más" previo a esa fecha, indicó que "nuestra sociedad no requiere polarización, no requiere zanjas ni indultos -en alusión a medidas propuestas por Kast y por sus rivales de centroizquierda, respectivamente- requiere construir puentes para encontrarse y salir adelante".

Por ello, Sichel comprometió que "recuperaremos la zona cero y la paz", prometiendo que en un eventual gobierno suyo ingresará una ley de reparación para vecinos de los sectores más afectados por disturbios, al igual que "una ley de reconstrucción de centros históricos".

"Nunca caeremos en un polarización; Chile no puede vivir atrapado entre la violencia y los extremos (...) El 18 de octubre es un minuto en que hay que llamar a la paz y al encuentro de los chilenos", cerró.

"ES UN DÍA DE CONDENA"

Por su parte, el representante de la ultraderecha comentó en una entrevista en Radio Pauta que hace dos años "se llegó a esto porque el Gobierno no supo leer las señales y porque (la ex Presidenta) Bachelet estancó la posibilidad de crecer para Chile. Eso fue un caldo de cultivo para que lo aprovechara la izquierda radical".

Asimismo, cuestionó en Twitter al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), por reivindicar esta fecha como el día en que "Chile se cansó de los abusos": "El 18 de Octubre fue un día donde la violencia radical y el descontrol se apoderaron de las calles y un grupo de vándalos, que tú defiendes, atacaron el alma de Chile".

Posteriormente, Kast realizó una transmisión en vivo en la que enfatizó que "hoy no es un día de celebración, es un día de condena. Chile no quiere más violencia".

"A dos años del estallido delictual nos atrevemos a decir basta a los violentos que infunden terror y que queremos vivir en paz", cerró.