Parisi y su apoyo a Kast: Si la democracia digital hubiera dicho otra cosa, yo habría dicho otra cosa

El ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, aseguró que su respaldo a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) en segunda vuelta se sustentó sólo en que su militancia se inclinó hacia él en la consulta digital de la tienda, realizada el viernes pasado.

De acuerdo a La Tercera, en el marco de la última emisión de su programa virtual "Bad Boys", el economista sostuvo que "yo hice ese video -publicado el día sábado- porque yo creo en la democracia digital. Si hubieran dicho otra cosa, yo habría dicho otra cosa, pero hay que honrar lo que uno cree y yo creo en la democracia digital".

Por otro lado, alabó al Presidente electo, Gabriel Boric, por cómo revirtió el resultado de la primera vuelta: "Encuentro extraordinario como ganó Boric, se pasó. No sé de dónde salió ese millón trescientos y tantos votos. Extraordinario. Sólo ratifica lo que ocurrió en la municipalidad de Santiago, de Ñuñoa, de Viña del Mar, en Valparaíso y Maipú", esto último en alusión a las últimas municipales, cuando figuras de Apruebo Dignidad se impusieron en dichas alcaldías.

A su vez, Parisi proyectó que en el próximo Gobierno "lo que se viene es bastante complejo. No es de picado ni nada, yo perdí en la primera vuelta. Yo estoy preocupado (...) Se vienen cambios significativos que no hay que mirarlos a huevo. Las elecciones tienen consecuencias".

"Yo quiero que le vaya bien a Chile. Yo no tengo nada en Chile, ni una sociedad. Solo gente que me odia, pero fuera de eso yo no tengo nada en Chile", añadió más tarde.

En cambio, respecto a su propia aventura presidencial, admitió que "en Chile me equivoqué y mucho. Mi mensaje no fue claro durante la campaña. Me vieron como el gallo que ve todo desde fuera. Yo justo quería evitar esto".