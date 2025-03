PC rechaza "veto" a Jadue: "No existe la unidad con sometimiento"

La carrera presidencial ya está desatada con candidaturas tanto del oficialismo, como la exministra Carolina Tohá (PPD) y el diputado Vlado Mirosevic (PL), como en la oposición, con la exalcaldesa Evelyn Matthei (UDI y RN), José Antonio Kast (Republicanos) y Johanness Kaiser (Partido Nacional Libertario). Sin embargo, faltan muchos actores en esta lista, que deberían aparecer durante este mes de marzo y hay un posible nombre que divide a las fuerzas gobernantes: Daniel Jadue.

El exalcalde de Recoleta fue derrotado en la primaria de 2021 por el actual Presidente Gabriel Boric. Y aunque está alejado de la política activa tras dejar el municipio, es uno de los rostros importantes del Partido Comunista, junto con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Pero la opción del exjefe comunal no causa mucha gracia en el resto de partidos oficialistas, principalmente debido a su apoyo intransable (a diferencia de muchas otras figuras de su colectividad) al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Esto llevó al presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, a desechar la idea de una primaria única del progresismo, desde su partido por el centro hasta el PC por la izquierda. Y en las últimas horas Tohá afirmó en ADN que si Jadue "quisiera representar a su sector, significaría hacer cambiar de postura respecto a cosas que yo considero intransables como el respeto a la democracia y los estándares de derechos humanos".

Dichas palabras fueron rechazadas por el presidente del PC, Lautaro Carmona, en El Primer Café de Cooperativa: "Respecto de las frases que se han transmitido ha dicho la candidata del PPD sobre la primaria, me llama la atención que haya una apropiación de una idea del propio Daniel Jadue, quien la propuso en 2021. Eso no significa que vamos a postular o no postular a alguien porque otro lo veta. La unidad significa tener posiciones distintas. Se debe construir unidad en la diversidad para converger en un mismo programa".

"No existe la unidad con sometimiento. No existen los renuncios si se quiere crear un proceso de unidad real", planteó Carmona. Y añadió que no se le puede cobrar cuentas al PC por lo que hace el régimen de Maduro en Venezuela, de la misma forma que "a los que son proestadounidenses no les podemos pedir tarjeta por lo que hace Trump. Podemos hablar del papel del imperialismo en Palestina, Panamá, México, Cuba. Hay muchas cosas de estas y no voy a obligar a pensar lo mismo que yo a otros. Se trata de converger en mínimos comunes y no en todos los temas".

No conviene una sola primaria

A esto respondió la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, quien suavizó las palabras del timonel: "Lo que se ha ido estableciendo no se ajusta a lo que es la DC y su historia. Esto no se trata de decirle no al PC. Por principios no buscamos vetar la elección de nadie. En la historia, con Tomic a propósito de la Ley Maldita (que proscribió al PC entre 1948 y 1958), expuso muy bien por qué estamos muy lejos del PC, pero no por eso se le puede excluir".

"Lo que buscamos es que con bases programáticas podamos en algún momento converger. No es algo contra el PC ni de división. Lo que queremos es que junto al PC podamos buscar fórmulas para llegar a personas que no se sienten representados por la izquierda", añadió la dirigenta.

Sin embargo, expuso que "una sola primaria del progresismo en su conjunto se va a interpretar como una primaria solo del Gobierno y de continuidad y eso es una complejidad".

División de la oposición

En la vereda del frente, el prosecretario de la UDI, Felipe Valdovinos, insistió en mantener la esperanza de tener una primaria que incluya a Matthei, Kast y Kaiser, pese a que éste había dicho minutos antes en El Diario de Cooperativa que iría a primera vuelta y el líder de Republicanos se mantiene en esa misma posición.

"No es nueva la negativa de Kaiser y Kast ante el llamado que hace Evelyn Matthei de poder hacer una primaria amplia de la oposición. Kaiser ha sido un personaje que ha ido subiendo, pero amenazando más a Kast. Vamos a ser majaderos: marzo es un mes de muchas definiciones y queda harta agua bajo el puente. No vamos a escatimar en esfuerzos para una primaria amplia que replique lo que fue el rechazo en 2022. Vamos a hacer el esfuerzo", afirmó el dirigente gremialista.

Y casi en una postura de tomar palco, Isidro Solís, primer vicepresidente de Amarillos por Chile, partido que busca una primaria con Chile Vamos, Demócratas y otras fuerzas conservadoras, afirmó que "para nosotros es una situación cómoda que la ultraderecha haya decidido construir un bloque político en el que no tenemos ninguna cercanía. Está bien que se sinceren en política esas cosas y en primera vuelta vamos a tener una discusión no solo sobre programas sino también sobre principios. Ahí están los puntos que más nos separan. Me alegra la postura que tiene Kaiser porque establece una diferencia que para nosotros es muy cómoda".