Polémica por cánticos contra Carabineros en cierre de campaña de Jara

Dirigentes de todos los sectores políticos deploraron los cánticos contra Carabineros proferidos por un grupo de simpatizantes de Jeannette Jara durante su cierre de campaña en la capital, que tuvo una masiva convocatoria en la Plaza de Maipú la noche del martes.

Mientras la candidata de los partidos oficialistas y la DC hablaba sobre el escenario montado en la Plaza de Maipú, se escuchó la consigna "el que no salta es paco".

“Paco”



Porque en el cierre de campaña de @jeannette_jara los asistentes cantaron contra Carabineros “el que no salta es paco”, mientras la candidata sonreía. pic.twitter.com/Ep6ajpDrSB — ¿Por qué es tendencia en Chile? (@porqtendenciaCL) November 12, 2025

Durante este miércoles, el hecho ha sido comentado, entre otros, por su rival republicano, José Antonio Kast, quien publicó en su cuenta de X: "¿Por qué la izquierda odia tanto a Carabineros? Jeannette Jara le debe una disculpa a Carabineros por lo ocurrido en el acto de ayer".

¿Por qué la izquierda odia tanto a Carabineros? Jeannette Jara le debe una disculpa a Carabineros por lo ocurrido en el acto de ayer. — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 12, 2025

Desde el comando de Kast, el exalcalde Germán Codina profundizó en El Primer Café de Cooperativa: "Cuando una candidata hace un cierre de campaña con su núcleo más duro, con su base más sólida, y esta manifiesta el repudio a una institución como Carabineros, eso evidentemente daña la coherencia del discurso de la candidata" en materia de seguridad.

"Estamos frente a una situación que, para mí, es muy grave", remarcó el exmilitante RN, antes de contrastar el incidente con el trasfondo de la candidatura republicana: "En el cierre de campaña de José Antonio Kast, lo que se hace es mirar al futuro y tratar de enfrentar a la delincuencia, para lo cual vamos a necesitar justamente a los Carabineros que repudia la base electoral de Jara", relevó.

A su turno, el exministro Cristián Monckeberg (RN) consideró que "el cántico en contra de los Carabineros da cuenta de lo difícil que va a ser gobernar" en el caso de que la derecha triunfe en las elecciones, "porque si esa izquierda pasa a ser oposición, este es el aperitivo de cómo van a actuar".

"Por lo tanto, uno se pregunta: ¿Cuál es la verdadera izquierda? ¿La que respeta a los Carabineros y entiende el rol institucional que juega la policía? ¿O la que salta en la calle, vapuleando a las fuerzas policiales que tanto se requieren?", observó.

Comando de Jara afirma que ella no alentó los gritos

"Hay una segunda parte de esta historia, que es la más importante, según mi perspectiva", indicó a su vez la timonel de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, quien dijo valorar "profundamente la actitud y la autoridad que tuvo la candidata de imponer su voz, su paz, su amor, a esta multitud que se divertía con algunos cánticos medio extraños".

"Si Jeannette Jara hubiese saltado u animado esos cánticos, por cierto que sería motivo de preocupación, pero al contrario: en lugar de hacerse eco de estas jugarretas medio extrañas, lo que hace es tranquilizar a una audiencia, y decir que todos somos importantes, todos valemos y abrazamos al distinto, porque este país es de todos y entre todos lo tenemos que cuidar", puntualizó la dirigenta.

Asimismo, Torrealba aclaró que "fue un grupo muy pequeño de gente" la que incurrió en estos gritos, y por ende, argumentó que "la candidata no se puede hacer cargo de todos los electores", idea que -asegura- también levantó "cuando han atacado a Kast por sacarse fotos con criminales y ladrones de cables eléctricos".

Más duro fue el diagnóstico de Eric Aedo (DC), vocero de campaña de Jara: "Me parece abiertamente un descriterio que alguien grite consignas en contra de policías en general, y de Carabineros en lo específico. Y esos descriterios la gente los escucha y los ve", lamentó el diputado, por lo que llamó a "no darnos estos gustitos de seguir cantando -algunos- estupideces en contra de las fuerzas de seguridad".

Si bien Aedo también destacó la intervención de la candidata, "porque es la actitud que reconozco de una demócrata, vale para una reflexión del mundo de la centroizquierda y el progresismo. Es decir, hay que proteger el orden público y a quienes hacen el orden público realidad, y ese mensaje lo tenemos que dar con claridad".

"Serán grupos pequeños (los responsables de este acto), pero el grueso del mundo de la centroizquierda debe tener una sola línea de respaldo a las instituciones que nos protegen", emplazó el vicepresidente de la Cámara.