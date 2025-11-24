Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

"Primer Foro Social" reunirá a Jara y Kast en Cooperativa

El jueves 27 de noviembre, los dos aspirantes a la Presidencia de la República tendrán su primer encuentro en medios tras la primera vuelta.

La candidata y el candidato que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre tendrán su primer encuentro en medios en Cooperativa, el jueves 27 de noviembre, en el "Primer Foro Social" que organiza la emisora junto al Hogar de Cristo.

Así, Jeannette Jara, carta del oficialismo y la DC; y José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y Chile Vamos, tendrán su primer debate tras la primera vuelta y después de que polemizaran respecto de su participación en estas instancias.

El "Primer Foro Social" en Cooperativa se desarrollará entre 8:30 y 10:00 horas, y será conducido por la periodista Cecilia Rovaretti, contando además con la participación de seis organizaciones de la sociedad civil:

  • Hogar de Cristo
  • Techo Chile
  • Fundación para la Superación de la Pobreza
  • Comunidad de Organizaciones Solidarias
  • Servicio Jesuita Migrante
  • Fondo Esperanza

"El foco del encuentro es hablar de pobreza y políticas sociales, desde las distintas perspectivas de los candidatos para enfrentarlas, y parte esencial será el punto de vista de las organizaciones sociales que van participar con sus inquietudes y preguntas", comentó Óscar Pastén Ramírez, director de Cooperativa.

