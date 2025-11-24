"Primer Foro Social" reunirá a Jara y Kast en Cooperativa

La candidata y el candidato que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre tendrán su primer encuentro en medios en Cooperativa, el jueves 27 de noviembre, en el "Primer Foro Social" que organiza la emisora junto al Hogar de Cristo.

Así, Jeannette Jara, carta del oficialismo y la DC; y José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y Chile Vamos, tendrán su primer debate tras la primera vuelta y después de que polemizaran respecto de su participación en estas instancias.

El "Primer Foro Social" en Cooperativa se desarrollará entre 8:30 y 10:00 horas, y será conducido por la periodista Cecilia Rovaretti, contando además con la participación de seis organizaciones de la sociedad civil:

Hogar de Cristo

Techo Chile

Fundación para la Superación de la Pobreza

Comunidad de Organizaciones Solidarias

Servicio Jesuita Migrante

Fondo Esperanza

"El foco del encuentro es hablar de pobreza y políticas sociales, desde las distintas perspectivas de los candidatos para enfrentarlas, y parte esencial será el punto de vista de las organizaciones sociales que van participar con sus inquietudes y preguntas", comentó Óscar Pastén Ramírez, director de Cooperativa.