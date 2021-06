Provoste negó "temor a una competencia" en medio de presiones de la ex Concertación

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), salió este martes al paso de los emplazamientos a que defina si será o no candidata a La Moneda y de la presión desde la Unidad Constituyente, la alianza que reúne a la ex Concertación, para una primaria no legal con Paula Narváez, la abanderada del PS y el PPD.

El pasado domingo, el senador socialista Carlos Montes dijo en entrevista con el diario El Mercurio que la "resistencia de la DC" a participar de la primaria de la centroizquierda -que finalmente no se concretó- podría ser interpretado como que "tienen miedo a perder".

Este martes, en tanto, Narváez señaló estar dispuesta a debatir con su eventual contrincante: "Tenemos una enorme oportunidad con la candidata de la DC a aportar en un foro de discusión de cara al país todos los temas que hoy son importantes para Chile, en temas de vivienda, salud, educación, derechos sexuales y reproductivos, economía, empleo", dijo.

"No podemos restarnos de ese debate, las mujeres nos hemos ganado el derecho de estar ahí y estoy segura de que la candidata de la DC estará también conmigo", agregó.

"Yo soy presidenta del Senado y hemos contribuido ahí a la unidad de la oposición. Y quiero ser muy categórica, porque he visto durante estas últimas horas algunos comentarios que me parece que no son propios de la relación que deben tener aliados de un bloque político", respondió la líder de la Cámara Alta ante la prensa en el Congreso.

"Cuando aquí se trata de señalar como que alguien tiene miedo a competir yo quiero ser muy clara. Yo he sido candidata pasando por procesos de primarias, he ganado elecciones. He ganado elecciones como diputada, he ganado elecciones siendo primera mayoría nacional. Así que aquellos que creen que alguien puede tener temor a una competencia, se equivocan", disparó Provoste.