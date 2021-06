Provoste respondió a Narváez: "Que nadie se ponga nervioso"

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, respondió a los emplazamientos de la precandidata presidencial del PS, Paula Narváez, quien la instó a definir "por transparencia" si será o no candidata presidencial.

La líder de la Corporación estimó que el camino es abocarse proyectos colectivos e hizo un llamado a que "nadie se coloque nervioso".

"Invitar a la centroizquierda a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Hoy día tenemos que ponernos a disposición de proyectos colectivos, invito a hacer el esfuerzo de estar acompañando a nuestros candidatos y candidatas a las Gobernaciones Regionales", señaló la senadora.

"Que nadie se coloque nervioso -sostuvo Provoste- porque aquí lo que tenemos que colocar es todo el buen espíritu para que acompañemos a nuestros candidatos y que nos vaya bien en la próxima elección de gobernadores regionales".

"ES NECESARIO ENTREGAR GARANTÍAS DE GOBERNABILIDAD"

Narváez, en tanto, advirtió que hay dos primarias legales, por lo que es necesario que los candidatos se definan para generar "garantías de gobernabilidad".

"Yo lo único que pido en realidad es que cuanto antes podamos definir el camino, no queda mucho tiempo y ese tiempo lo tenemos que aprovechar bien, porque mientras tanto están corriendo dos primarias legales", sostuvo la candidata.

"Una primaria legal definida por el Frente Amplio y el Partido Comunista y otros, y una primaria legal en la coalición actual de Gobierno, en Chile Vamos; por lo tanto, nuestro sector de la centroizquierda requiere de una definición, porque creo que es importante, porque este sector político genera garantías de gobernabilidad al país y cuanto antes lo definamos, mejor", enfatizó la ex ministra.

LAS PRIMARIAS EN CHILE VAMOS

El candidato presidencial independiente Sebastián Sichel presentó a su equipo de campaña con algunas caras de los partidos oficialistas, y emplazó a los partidos a no condenar la libertad de acción de los militantes.

"Si uno invita a un independiente a ser parte de una coalición, no puede invitarlo a ser parte y después decirle 'si, pero la pelota es nuestra'", remarcó Sichel.

"Parece ser que los partidos -y por eso están tan mal los partidos políticos hoy día- empiezan como una caza de brujas, agreden a los que están muy en contra de la libertad de acción. Yo diría qué vamos a hacer el 19 de julio... Le echaste a alguien porque apoyó al candidato que ganó la primaria", cuestionó.

CANDIDATURAS SIN CODAZOS

Mario Desbordes, en tanto, fustigó al ex ministro de Desarrollo Social, y le recordó que forma parte de Chile Vamos y la idea es llevar una candidatura "sin codazos".

"Yo lamento las declaraciones de Sebastián Sichel atacando a Joaquín Lavín ¿para qué?. Ya atacó a (Ignacio) Briones la semana pasada", lamentó.

"Ya no está en la coalición con la Democracia Cristiana donde estaba antes, ya no está en Ciudadanos -su otra coalición-, hoy día está en Chile Vamos, y nosotros, por lo menos en Chile Vamos, queremos sacar adelante una primaria sin codazos, sin puntapié en las canillas", cerró el ex ministro de Defensa.