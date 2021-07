Quiénes pueden votar en las primarias presidenciales de este domingo

Este domingo la ciudadanía podrá acudir por tercera vez en el año a una votación popular, en esta ocasión para participar de las primarias presidenciales legales organizadas por el Servicio Electoral, que tendrán a seis precandidatos de dos pactos, los que recurrieron a este mecanismo vinculante para que la gente defina al nominado de cada uno para la papeleta de noviembre.

El primer bloque es Chile Vamos, coalición oficialista conformada por la UDI, Evópoli, Renovación Nacional y el Partido Regionalista Independiente Demócrata, al que por sorteo se le asignó la letra A, y propondrá los siguientes nombres:

Joaquín Lavín (UDI)

(UDI) Ignacio Briones (Evópoli)

(Evópoli) Sebastián Sichel (independiente)

(independiente) Mario Desbordes (RN y apoyado por el PRI)

El otro pacto es Apruebo Dignidad, conformado por RD, Convergencia Social y Comunes (Frente Amplio), y el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social, que tendrá la letra B y llevará, en el siguiente orden también según sorteo, a dos aspirantes:

Gabriel Boric (CS y carta respaldada por el Frente Amplio)

(CS y carta respaldada por el Frente Amplio) Daniel Jadue (PC)

[Fotos] Así son las tres cédulas habilitadas en las primarias presidenciales #CooperativaEnCasa https://t.co/W657fTbk2f pic.twitter.com/mVJGDjLkKi — Cooperativa (@Cooperativa) July 14, 2021

En estas votaciones podrán participar, por un lado, los militantes de los partidos de Chile Vamos, a los que se les pasará la cédula A; por otro, los afiliados a las tiendas de Apruebo Dignidad, quienes recibirán la cédula B. Por consiguiente, en cada caso sólo podrán sufragar en la primaria de su respectiva coalición.

En tanto, todo aquel que no tenga afiliación a ningún partido, es decir, que es independiente, podrá elegir en cuál de las dos primarias votar: por ello, se le facilitará la cédula única, que contiene a ambos pactos y sus candidatos, pero deberá marcar sólo una preferencia.

En cambio, no podrán asistir quienes estén afiliados a partidos políticos que no son parte de los pactos electorales de estas primarias, así como aquellos que no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio.

TRANSPORTE GRATUITO, FACILIDADES PARA TRABAJADORES Y SEGURIDAD

Para garantizar la movilización de los electores, el Gobierno dispuso tarifa liberada en más de 2.000 servicios de transportes a lo largo y ancho de Chile. Entre ellos destacan el Metro de Santiago y el Metrotren Alameda-Nos, pero no los buses del sistema Red (ex Transantiago) en la Región Metropolitana; así como gratuidad en el Merval, en Valparaíso, y el Biotrén, en el Biobío.

Para las primarias presidenciales dispusimos de @metrodesantiago🚇 y @EFENos_🚆 gratuitos y con horario extendido.



Buses @Red_Movilidad/@Transantiago 🚌 comenzarán a circular a las 5:30 y finalizarán a las 22hrs.



👁‍🗨 +info en https://t.co/y1fBeRglDi#Elecciones2021CL pic.twitter.com/AWdYZtVXwE — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) July 14, 2021

Por otra parte, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, subrayó que "están dadas todas las facilidades para ir a sufragar por ser un feriado legal".

Asimismo, "excepcionalmente quienes deban trabajar pueden exigir a sus empleadores dos horas de permiso remuneradas para concurrir a los locales de votación", enfatizó.

Son cerca de 2.003 centros de votación habilitados en Chile, y "cada local está tipificado según cinco categorías de riesgo y tiene un nivel de seguridad distinta", apuntó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

CONSTITUCIÓN DE MESAS E INICIO DE VOTACIÓN EN NUEVA ZELANDA

En territorio nacional hay 16.420 mesas receptoras de sufragios determinadas, de las cuales se constituyeron este sábado 5.756, equivalente al 35 por ciento. También hay 169 mesas establecidas para chilenos en el extranjero, y 88 de ellas se constituyeron, es decir, el 52 por ciento.

Por huso horario, el proceso ya comenzó durante la tarde del sábado en Nueva Zelanda, y la primera chilena en emitir su voto fue Carolina Quintao, oriunda de Puerto Montt y quien el 2018 viajó al país oceánico.

En estos momentos se siguen desarrollando las elecciones Primarias Presidenciales en los dos locales de votación de Nueva Zelanda, Auckland y Wellington.#VotoExterior #Elecciones2021CL pic.twitter.com/uB2EKybnVZ — Servicio Electoral (@ServelChile) July 17, 2021

"Es una cobertura bastante grande, hay 65 mil electores que pueden sufragar desde el extranjero", puntualizó Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel.

Aclaró, no obstante, que aunque las mesas en otros países hayan terminado de recibir votos, "los resultados no se dan hasta desúés de las 6 de la tarde de Chile".

Las primarias en territorio nacional iniciarán a las 08:00 horas y finalizarán a las 18:00 de este domingo.

Las mesas que no se hubiesen constituido el sábado deberán constituirse este domingo 18 de julio a partir de las 07:30 horas.

Los electores pueden revisar si están habilitados para sufragar, si han sido designados vocales de mesa o miembros de Colegio Escrutador y la ubicación de su local de votación en el sitio web del Servel, o llamando en Chile al teléfono 600 6000 166 y desde el extranjero al número +562-29153265.

Los vocales de mesa que participen ejerciendo su función recibirán un bono equivalente a 2/3 U.F, el que podrá ser convertido a moneda extranjera. Por contrapartr, los que no asistan incurrirán en una infracción electoral, la que es sancionada con una multa a beneficio municipal que va de 2 a 8 U.T.M.