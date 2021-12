El secretario general de RN, Diego Schalper, afirmó en El Primer Café que la ex Presidenta Michelle Bachelet contravino un reglamento de la Organización de Naciones Unidas referido a "estándares de conducta internacional" al apoyar a la candidatura de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), y que ella "sabe que incurrió en una conducta impropia". De todas maneras, el diputado prevé que la declaración de la Alta Comisionada no "inclinará la brújula mayormente" en el resultado de la segunda vuelta, apuntando que ella "es parte de una operación salvataje de un candidato que no levanta de ninguna manera".

