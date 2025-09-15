Sepúlveda: Desde Bachelet no veía un fenómeno como el de Jara en terreno

La senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de Jeannette Jara, afirmó que el fenómeno de cercanía que genera la candidata presidencial oficialista durante su despliegue en terreno "no se veía" desde los tiempos de la expresidenta Michelle Bachelet.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria fue consultada respecto a la posibilidad de un eventual triunfo de Jara en segunda vuelta, pese a que las encuestas prevén que perderá en el balotaje.

"Eso es lo que nos dicen las encuestas, pero lo que nos dice el olfato político, lo que nos dice lo que pasa en la calle (es distinto). Yo nunca había visto una candidata, hace mucho tiempo, que tú vas por la calle, te piden fotos, te piden abrazar y todo. Eso para un político o una mujer en política es muy sintomático", valoró la senadora.

La portavoz contrastó esta reacción positiva con lo que ocurre cuando un político genera rechazo: "Cuando tú vas por la calle y todo el mundo te pifea o te grita cosas, eso es sintomático de que la gente no te quiere", explicó.

"Pero si tú vas por cualquier parte, caminando libremente sin que nadie te proteja, sin que tengas escoltas, eso (también) es muy sintomático, y desde desde (Michelle) Bachelet que yo no lo veía", destacó Sepúlveda.

Balotaje: "El desafío más importante"

Sepúlveda también fue consultada respecto a la estrategia que adoptará el comando para alcanzar las mayorías necesarias y obtener un eventual triunfo en segunda vuelta: "Yo creo que ahí está el desafío más importante", respondió.

"Ahí hay una combinación de muchas cosas, porque ya van a estar elegidos los diputados, diputadas y los parlamentarios. Por lo tanto, la fuerza que se va a tener y la capacidad que tengamos de unirnos todos, de entender que vamos a tener un un proyecto común, un fin común y que el adversario político va a ofrecer una propuesta restrictiva en términos de los derechos de las personas, de las complicaciones económicas que vamos a tener", manifestó.

"¿Cómo vamos a expresar ese antagonismo? En términos de ideas, de propuestas", aseguró la senadora.

En ese sentido, la portavoz del comando de Jara afirmó: "Yo he tenido experiencia de ganar en segunda vuelta con gobernadores y con presidentes de la República que han estado bastante bajos (en las encuestas) y que después han ganado. Así que yo creo que, con una estrategia inteligente, pero haciendo mucho terreno, es posible dar un gran triunfo en segunda vuelta".