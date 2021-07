El Presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, explicó en Cooperativa que no se puede tomar la temperatura en la entrada de los locales de votación ni tampoco negar el sufragio por presentar fiebre.

La autoridad del organismo subrayó que el Servel "jamás" ha instruido esta acción y quien le impida el ingreso a votar a una persona incurre en un delito que está penado, incluso, con presidio.

Esta indicación la realizó tras conocer el caso del colegio politécnico Codeduc de Maipú, donde al ingreso hay un tótem dispuesto por la municipalidad y un aviso que dice "hasta 37,7 puede ingresar, desde 37,8 y más no puede ingresar".

En @Cooperativa, Andres Tagle dice que no está permitido el control de temperatura en los locales de votación. En Maipú hay dispuestos termómetros donde se prohíbe el ingreso a quienes tengan más de 37,8 grados. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/XPXs1SGlt2 — Felipe Cofré (@_felipecofre) July 18, 2021

Sobre este caso, Andrés Tagle enfatizó en que aquellas personas contagiadas o contacto estrecho de coronavirus no cuentan con el derecho. Sin embargo, "la temperatura no es un diagnóstico para indicar 'usted no tiene derecho a voto'".