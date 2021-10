Sichel catalogó como un "perdonazo" el proyecto de ley de indulto

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, catalogó como un "perdonazo" el proyecto de ley que busca indultar a aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva desde el estallido social de octubre del 2019.

"Me parece una vergüenza, y lo digo con todas sus letras: una vergüenza que haya una ley de indulto puesta en el Congreso cuando hay chilenos que han sufrido violencia, cuando hay carabineros que han sido atacados por grupos violentistas, cuando tenemos todavía centros históricos en todo el país que no pueden abrir, las pymes porque tienen miedo todos los viernes de que vayan nuevamente a saquearla", dijo el ex secretario de Estado.

Agregando que "en la política estemos hablando de un perdonazo para aquellos que agredieron a las Fuerzas Armadas, para aquellos que cometieron delitos, que saquearon pymes, es una vergüenza".

En esta línea, el presidenciable de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a los dichos del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien insistió en la última jornada en las críticas a Yasna Provoste como al diputado de Convergencia Social por el proyecto de indulto, lo que apuntó como una "legitimación de la violencia".

"No estoy para pelear con los ministros del Gobierno que están haciendo campaña, estoy para entregar propuestas para los cambios que queremos para Chile, no para andar peleando con Bellolio ni con los otros que están de vocero", respondió Boric.

Y defendió su postura, sosteniendo que "han habido casos de tremenda injusticia, hemos visto muchos casos de jóvenes que llevan más de un año presos y salen inocentes por falta de pruebas, a nosotros lo que nos interesa justamente es hacer justicia así que, insisto, vamos a seguir con una postura propositiva, esperanzadora, ofreciendo cambios con certidumbre y no en la lógica de la pelea que quiere instalar este Gobierno".

Cabe señalar que el proyecto será discutido en el Senado el próximo 2 de noviembre.