¿Sichel o Kast? Van Rysselberghe se declaró "en reflexión"

En el "día después" de la serie de descuelgues UDI respecto a la candidatura de Sebastián Sichel, y de que éste planteara "libertad de acción" para los militantes de los partidos de Chile Vamos, la senadora Jacqueline van Rysselberghe afirmó estar dudando de si confirmarle el apoyo o no.

Figura emblemática del gremialismo como ex alcaldesa, ex intendenta, senadora en busca de la reelección y ex presidenta de la colectividad, JVR admitió sentirse más cercana a las ideas de José Antonio Kast que a las del independiente ganador de la primaria.

Además, apelando a la falta de compromisos de respaldo mutuo en miras al balotaje (luego de que Sichel reafirmara su controvertida estrategia de diferenciación con la "derecha antigua e intolerante" que representa el líder del Partido Republicano), Van Rysselberghe se declaró, de momento, "en reflexión".

"Los adversarios políticos están al frente y, por lo tanto, para mí es de vital importancia que quede completamente claro que quien gane en la primera vuelta va a tener el apoyo de todo el resto, incluyendo los que no ganaron. Por lo tanto, mientras eso no quede claro, yo la verdad es que me declaro en reflexión", dijo este miércoles la senadora.

"José Antonio no quiso participar en las primarias de Chile Vamos y formar un solo pacto político. Sin embargo, sin duda que sustenta ideas muy similares a nosotros y mucho más cercanas a lo que nosotros podemos pensar", en comparación con lo que que piensa Sichel, explicó la legisladora, que busca mantenerse en la Cámara Alta logrando un escaño por la Región de Ñuble.