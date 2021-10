Sichel por apoyo a Kast en eventual segunda vuelta: Hoy no están las condiciones

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, aseguró que actualmente no están las condiciones para entregarle su apoyo en una eventual segunda vuelta al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con Bienvenidos de Canal 13, el ex ministro indicó que "tienen que haber mínimos de tolerancia y protección de la democracia, mínimos comunes como el tema de la vacunación, que tienen que haber para apoyarlo. Obviamente soy mucho más lejano a la extrema izquierda en Chile, me gustaría que tuviéramos una conversación, no solo por la posición política en el mundo de la derecha y la centroderecha respecto a quien le gana al otro, sino respecto a mínimos comunes".

"Creo que falta tolerancia, menos caudillismo y ciertos mínimos comunes que hoy día no están construidos para esa hipótesis. Creo que voy a pasar a segunda vuelta, siempre lo he dicho", agregó.

Al ser consultado sobre si le entregaría su apoyo a Kast, Sichel dijo que "si no hay mínimos comunes, no, eso es básico. Hoy día no están las condiciones en lo básico para mí".

Ante estas declaraciones, Kast respondió que "siempre he pensado que cuando uno ama la patria no tiene que poner condiciones para salvarla, por lo tanto así como nosotros hemos dicho que nuestro adversario está al frente, que tenemos que mostrarle a la ciudadanía que el proyecto político de Gabriel Boric es el que nos lleva al subdesarrollo, yo planteo siempre que mientras mejor nos vaya a ambos, es mejor, y eso es lo que está ocurriendo hoy día".

"Creo que tenemos que ser muy prudentes en las cosas que señalamos y afirmamos hoy día", recalcó.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, planteó que "es un debate que tiene poco sentido hacerlo hipotéticamente, considerando que los antecedentes que nosotros manejamos tenemos a Sebastián Sichel pasando a segunda vuelta. Dicho eso, yo creo que es una conversación que va a tener que darse de todas maneras, la necesidad de ir a José Antonio Kast para que se sume al proyecto de Sebastián Sichel una vez que Sebastián pase a segunda vuelta, va a requerir una conversación".

De acuerdo a la última encuesta Pulso Ciudadano, dada a conocer este lunes, Kast superaría a Sichel en las elecciones de noviembre, llegando a un 14 por ciento de apoyo por sobre el 12,5 por ciento del ex presidente de BancoEstado, mientras que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sigue en el primer lugar de las preferencias.