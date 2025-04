Tras dichos de Tohá, Winter admitió que el FA no podía "gobernar la totalidad del Estado"

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, comentó este viernes la reciente controversia ocasionada por declaraciones de la abanderada del PPD, Carolina Tohá, quien a pocos días de la inscripción de primarias en el oficialismo deslizó que los militantes de la tienda del diputado que han integrado el Gobierno de Gabriel Boric han pecado de inexperiencia.

Consultada sobre una supuesta inexpertise del partido del Mandatario en entrevista con Súbela Radio, la exministra del Interior aseveró que "no es una acusación, es un hecho", e incluso sostuvo que "el Gobierno no habría podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el Socialismo Democrático entregó".

En una rueda de prensa, Winter expresó su deseo de gobernar en coalición, tanto con partidos del oficialismo como con la Democracia Cristiana (DC) y otras colectividades.

"Yo quiero gobernar con todos los partidos que hoy día son parte del oficialismo e, inclusive, me gustaría gobernar con partidos que están fuera del oficialismo. Me gustaría gobernar con la DC y también me gustaría gobernar con partidos que están a la izquierda del oficialismo", dijo el hoy parlamentario.

El candidato frenteamplista señaló que el hecho de "que tengamos características distintas, porque tenemos historias distintas, no debería ser motivo de polémica, sino que debe ser motivo de virtud, porque, en el fondo, lo que está diciendo Carolina Tohá es que, de hecho, nos complementamos".

Reconoció que el FA, por sí solo, no tenía la capacidad suficiente para gobernar, lo que llevó a formar una coalición con el Partido Comunista (PC) y el Socialismo Democrático, bloque conformado por el PPD de Tohá y el Partido Socialista (PS).

"El Frente Amplio por sí mismo no podía gobernar la totalidad del Estado, porque es un partido que no tenía el tamaño suficiente y decidimos armar una coalición", defendió Winter.

Jara: "Más que criticar, cuando queremos avanzar y construir tenemos que hacerlo juntos"

Desde el PC, la candidata presidencial y exministra del Trabajo de la actual Administración, Jeannette Jara, defendió los logros de su gestión, destacando la importancia de trabajar juntos en lugar de criticar.

"Como exministra del Trabajo y Previsión Social de este Gobierno, me siento muy orgullosa de los temas que pudimos avanzar en la cartera que me tocó liderar. No solo no reniego, sino que, además, lo valoro, porque creo que han sido grandes avances y avances históricos para el mundo del trabajo", señaló tras una actividad con pescadores en Valparaíso.

"Esa tarea, si bien me correspondió liderarla, no la hice sola: la hice con mis colegas ministros del Socialismo Democrático y del Frente Amplio. Así que tengo una visión, más que criticar a unos o a otros, de que cuando queremos avanzar y construir tenemos que hacerlo juntos", afirmó Jara.