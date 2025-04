Boric y desmarque de Tohá: "No me preocupa en absoluto"

En el tercer día de su visita de Estado a Brasil, el Presidente Gabriel Boric visitó la Universidad de Brasilia, donde respondió preguntas de la prensa sobre temas diversos, incluyendo la carrera presidencial y la controversia en torno al seremi de Energía del Biobío, Jorge Cáceres —renunciado ayer—, que afirmó que Chile era "una taza de leche" en materia de seguridad, pese al atentado contra la central hidroeléctrica de Rucalhue, que dejó más de 50 camiones calcinados.

El Mandatario afirmó que ese mensaje fue "inadecuado", y enfatizó: "A ese seremi lo echamos".

Boric también se refirió a la candidata presidencial y exministra del Interior Carolina Tohá (PPD), que se ha desmarcado del Gobierno del cual fue parte.

"No me preocupa en absoluto, porque lo que quiero es que el progresismo sea mayoría, y para ser mayoría hay que ir más allá del Gobierno y, por lo tanto, me parece no solamente respecto de la candidata Tohá, sino también de todos los candidatos de la primaria que tienen que marcar sus énfasis. Así que bienvenido sea, yo no voy a entrar en polémicas con ellos", dijo el Jefe de Estado.

"Me parece —agregó el Presidente— que la noticia de que el progresismo tiene primarias amplias, convocantes, es una buena noticia que da cuenta, además, de los diferentes liderazgos del sector y yo, por lo menos, estoy contento de eso y qué bueno que haya debate al interior del progresismo. Eso no sucede en todas partes".

Además, durante su visita, Boric dio una clase magistral en la que criticó a la ultraderecha, afirmando que esta "obliga a elegir entre democracia y libertad", lo que él considera "un mundo sin reglas ni derechos".