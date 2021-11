Tras el respaldo de Lagos, ¿se pronunciará Bachelet por Boric?

Este miércoles distintas voces apuntaron a que la ex Presidenta Michelle Bachelet viajaría a Chile antes de la segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, y tras recibir varios apoyos desde la centroizquierda -el más reciente siendo el del ex Mandatario Ricardo Lagos-, se espera también un guiño de su parte al abanderado de Apruebo Dignidad.

Dentro de todo, es bastante posible que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos llegue al país el próximo mes, considerando que es común que ella pase las fiestas de fin de año con su familia, pero según han comentado desde su entorno, no hay pasajes comprados, y obviamente la contingencia de su cargo podría condicionar una visita.

La posibilidad de que vote durante su eventual paso por Chile -creen algunos de sus cercanos- podría ser un guiño a Boric, pero de todas maneras ellos ven difícil que Bachelet pueda dar una señal explícita, considerando su rol en la ONU.

"No sé, por su cargo, cómo lo puede hacer", comentó la diputada socialista Maya Fernández, quien se cuadró con la candidatura de izquierda antes de la primera vuelta.

"Para ser justa con la ex Presidenta, ella tiene un gran cargo en este momento, importante, esa es su primera responsabilidad. No me corresponde hablar por la ex Presidenta, pero obviamente todos conocemos los valores que tiene nuestra querida ex Presidenta Michelle Bachelet", cerró, aludiendo a un posible respaldo a su par del Frente Amplio.