Tras ganar la primera vuelta, Kast sale a terreno y busca amarrar apoyos oficialistas

Tras las elecciones de este domingo, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, retomó las actividades en terreno, mientras se encuentra a la espera de recibir el apoyo de los partidos oficialistas.

Tras participar en un desayuno con vecinos en la comuna de Calera de Tango, Kast manifestó que "las personas son las que tienen que elegir un modelo, y van a ser dos modelos de sociedad distintos, uno que quiere el totalitarismo y que nos va a llevar al fracaso y otro modelo de libertad que nos va a llevar al desarrollo, eso lo va a decidir la gente. Si a eso le podemos agregar el trabajo en conjunto con dirigentes de esos sectores políticos, bienvenidos".

"Esto no es una transacción, no es una negociación, esto es una conversación, y de las conversaciones, y del diálogo, que es algo que nosotros siempre hemos buscado, uno saca buenas ideas y puede recoger lo bueno de los otros, también ellos podrán acoger lo bueno de nuestro programa", recalcó.

En relación a posibles cambios a su programa, el ex diputado indicó que "yo hoy día no puedo decirle 'vamos a manipular esta parte o esta otra parte', porque no nos hemos sentado a dialogar".

Kast dijo que conversó con el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, por WhatsApp, mientras se encuentra a la espera de un pronunciamiento de la UDI y RN, quienes tomarán una decisión sobre los apoyos de cara a la segunda vuelta.