UDI responde a Republicanos: "Es un error no tener primarias presidenciales amplias"

Ante la negativa del Partido Republicano de participar de una primaria presidencial junto a oposición, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, apuntó a la necesidad de tener una definición amplia que aborde a la derecha y centroderecha.

El timonel republicano, Arturo Squella, defendió la decisión de presentar por tercera vez como candidato presidencial al fundador del partido, José Antonio Kast, y competir directamente en primera vuelta

"En una primaria presidencial participan solo los partidos políticos y su entorno más próximo. En una primera vuelta presidencial, más aún con voto obligatorio, participan todos los chilenos", afirmó Squella.

La decisión no fue bien tomada desde Chile Vamos, donde plantean la necesidad de hacer una primaria amplia que incluya a todos los candidatos opositores para competir con el oficialismo.

El presidente UDI, Guillermo Ramírez, fue enfático en señalar que "es un error no tener primarias presidenciales amplias. Este año, la izquierda va a tener primarias presidenciales, va a tener la posibilidad de hacer campaña, expresar sus ideas, de tener debates e incluso tener franja presidencia. No tener primarias implica darle una ventaja que no es razonable entregar".

Asimismo, no descartó que otros personeros de la derecha como el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, participen de ella porque "si hay una primaria amplia, creo que todos los candidatos de oposición deberían estar contemplados. Si es que no existe, los partidos de Chile amos tendríamos que definir qué es lo que vamos hacer y eso debería darse en marzo".

Desde la coalición opositora no solo buscan que el Partido Republicano participe de la instancia, sino también incluir al Partido Social Cristiano, que de momento quiere hacer primarias internas, y a sectores que se definen de centro.

Al respecto, la diputada y jefa de bancada de Demócratas, Johana Pérez, aclaró que "lo que hagan sectores de derecha es un tema que Demócratas no puede interferir ni tomar decisiones".

"Somos un partido de centro y tenemos claro que debemos hablar a Chile sobre los problemas y sus soluciones con propuestas claras. Por lo tanto, nosotros vamos a tener candidatura presidencial", señaló.

Sin embargo, tampoco cerró la posibilidad de participar de una primaria, ya que "siempre vamos a estar disponibles para dialogar con todos quienes busquen tener gobernabilidad para nuestro país".