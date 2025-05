Undurraga depuso su candidatura presidencial

El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, depuso formalmente su candidatura presidencial luego de que en abril el Tribunal Supremo del partido lo cesara de participar en los comicios.

Esto debido a que Undurraga no logró convocar al Socialismo Democrático a competir en las primarias sin el Frente Amplio ni el Partido Comunista. Sobre esa decisión, el exalcalde afirmó que "parte de las razones de no estar en ellas es que hay candidaturas que no pueden ser apoyadas por el PDC en caso de ganar".

A través de una declaración pública y en medio de la Junta Nacional de la DC que se realizó este sábado, Undurraga sostuvo que "no están las condiciones partidarias para que exista una candidatura presidencial. No se trata de mí, se trata del PDC, y de cuidarlo".

El exalcalde planteó que "lo visto en estos días y los anteriores es un mal presagio para el despliegue y desarrollo de una candidatura y no voy a exponer al PDC a un desangre".

"El clima interno es malo, no es posible sostener una candidatura presidencial del partido. Tenemos camaradas con cargos y al Tribunal Supremo haciendo declaraciones por la prensa, que van más allá de sus atribuciones. Se suman diversas declaraciones negativas de grupos de camaradas y ofrecimientos de apoyos de camaradas a otras candidaturas", acusó.

Así, Undurraga confirmó que seguirá adelante para retomar la negociación parlamentaria con el Socialismo Democrático, a la vez que propondrá, tras las primarias, que el partido tome su decisión presidencial definitiva".