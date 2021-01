El ex ministro Alberto Undurraga, quien se convertirá en el candidato presidencial de la Democracia Cristiana si vence a la senadora Ximena Rincón en la primaria interna del domingo, dijo a Cooperativa que no es partidario del aborto libre: "Personalmente, no estoy de acuerdo", señaló, aunque aclaró que si llega a La Moneda y el Congreso aprueba una ley de este tipo, él no utilizará sus prerrogativas para anular la norma. "Es algo que, obviamente, se puede discutir en el Parlamento, y no corresponde que un Presidente lo vete", afirmó.

