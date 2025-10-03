Unidad por Chile se reúne para debatir "anexo" del programa de Jara

La cúpula de la coalición que apoya la candidatura presidencial de Jeannette Jara (Unidad por Chile) se encuentra reunida este viernes en el comando de la abanderada.

El encuentro congrega a los timoneles de los partidos junto al equipo programático con un objetivo central: presentar y debatir el anexo del programa de Gobierno.

Este documento clave incorpora las propuestas e ideas recogidas por Jara durante su reciente gira nacional, generando una fuerte expectación y un diálogo necesario entre los líderes oficialistas.

Uno de los asistentes, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, indicó a su ingreso que su objetivo era "examinar el programa" y dar su "opinión".

Por otro lado, su par del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, enfatizó que las ideas de su tienda están "igual de representadas que las de otros partidos" dentro de la coalición, buscando disipar cualquier duda sobre la transversalidad del texto.

La cita también contó con una nota de disidencia. Asistió la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, cuyo partido se ha restado de los últimos comités políticos con el Gobierno.

La dirigenta justificó su ausencia en esas instancias señalando que "no tiene sentido" participar en espacios donde no se sentían representados. Este distanciamiento refleja las tensiones que persisten en la coalición tras la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura.

De hecho, Torrealba no dudó en criticar directamente al Presidente Gabriel Boric, asegurando que el Mandatario "cometió un error" al aludir a la propuesta del candidato republicano, José Antonio Kast, durante la cadena nacional del Presupuesto 2026.