Vodanovic habla de "izquierda seria" para diferenciarse de "izquierda woke" en el Gobierno

En El Primer Café en Cooperativa, la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, relevó este viernes a su sector como una "izquierda seria", diferenciándola de otros sectores del oficialismo.

En medio de las campañas de cara a las primarias presidenciales de la coalición del próximo 29 de junio, la senadora recordó que el Socialismo Democrático ingresó a la Administración de Gabriel Boric "sin haber puesto una coma en el programa de Gobierno", adhiriendo a él y colaborando lealmente a pesar de las "muchísimas diferencias" que han hecho públicas.

Vodanovic enfatizó la visión de un socialismo preocupado por los derechos universales y un Estado eficiente, señalando que la "izquierda seria" no es "una izquierda woke; no es esa izquierda que está preocupada solamente de los temas identitarios, que está preocupada de temas de nichos", sino que su interés radica en "los derechos de las personas, la educación, la salud, un Estado eficiente, un Estado que esté para trabajar para las personas, un Estado que esté a la altura de los desafíos que Chile requiere".

Al ser consultada sobre si su definición implicaba que otras facciones de la izquierda no son "serias", respondió que se refiere a una "izquierda identitaria, una izquierda que no está preocupada de la universalidad de los problemas".

La líder socialista también defendió la continuidad de la coalición con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), explicando que "las cosas no son blanco y negro" y que sería "mucho peor tener a (Johannes) Kaiser de presidente o a Evelyn Matthei".

En este sentido, reafirmó los esfuerzos por impulsar la candidatura de la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) con el objetivo de construir un "Gobierno de una izquierda responsable, como la que gobierna en España".

Eyzaguirre: "No identifiquemos la candidatura de Tohá con este Gobierno"

A la discusión se sumó Nicolás Eyzaguirre (PPD), quien respaldó la postura de Vodanovic, afirmando que el programa del actual Gobierno no fue diseñado por el Socialismo Democrático.

"Acá nosotros entramos a acompañar porque era lo que correspondía, pero este no ha sido el Gobierno, como bien dijo Paulina, cuyo programa estuvo diseñado por el Socialismo Democrático. Entonces, no identifiquemos -que lo van a hacer, porque van a tratar- la candidatura de Tohá con este Gobierno, porque nosotros vinimos a acompañar; no fuimos los que diseñamos", arguyó el exministro.