Winter renunciará a su dieta parlamentaria para "enfocarse" en su campaña

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), diputado Gonzalo Winter, anunció en un comunicado esta mañana que renunciará a su dieta parlamentaria para "enfocarse de lleno en la nueva fase de la campaña de las primarias" oficialistas que se realizarán el 29 de junio.

Según reza la misiva, la decisión de Winter responde a que, "en esta nueva etapa, su tiempo y energía estará enfocado en las actividades propias de la campaña y no podrá dedicarse cabalmente a su trabajo legislativo. Por lo tanto, no considera ético recibir la dieta parlamentaria".

Pese a ello, la carta frenteamplista afirmó que su rol como representante público "siempre ha sido algo de la máxima importancia", con el que ha sentido "un alto compromiso con la responsabilidad" que depositaron sus votantes.

"Tomo esta determinación porque quiero enfocar todas mis energías en ganar esta primaria. Estoy seguro que somos la mejor opción para vencer a la derecha en las elecciones y vamos a darlo todo para convencer y convocar a la mayor cantidad de gente a participar en esta primaria", afirmó Winter.

De acuerdo con el comunicado, la totalidad de la dieta y las asignaciones del diputado serán donadas a Bomberos de Chile.

"No voy a tomar el mismo camino", dice Mulet

El diputado y candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, descartó renunciar a su dieta parlamentaria, argumentando que siempre ha sido cuidadoso en cumplir con sus compromisos y que no ve razón para dejar de hacerlo ahora por su postulación a La Moneda.

"No voy a tomar el mismo camino (que Winter). Yo trabajo siempre desde muy joven, desde niño diré, y la verdad que voy a seguir cumpliendo con mi labor parlamentaria, con mi distrito, con el Congreso, porque creo que es lo que corresponde. Éticamente siempre he sido muy preocupado de cumplir mis compromisos y, en ese sentido, obviamente no lo voy a dejar de lado ahora por la candidatura presidencial", dijo a través de un video.

"Estos gestos hay que hacerlos muchas veces en otro tipo de oportunidades. Yo, por lo demás, debo decirlo, lo hice durante la pandemia, doné parte de mi dieta a una serie de instituciones regularmente porque creo que era la oportunidad de hacerlo y la urgencia. Hoy día es más bien un gesto de campaña que no participo de él. Yo cumplo con mi trabajo", concluyó Mulet.