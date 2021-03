Presidenta del Senado: Proyecto de ley por robo de madera buscaba incluir "medios muy intrusivos"

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), afirmó que el rechazo al proyecto de ley que ingresó el Gobierno para sancionar e indagar el delito de robo de madera se debió a que era una mala iniciativa en el fondo del asunto.

Este tema lo abordó en el encuentro Agenda 2021 realizado por el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade) en el Biobío, a raíz de los cuestionamientos que surgen desde el sector empresarial maderero y el Ejecutivo hacia el Poder Legislativo.

Provoste dijo que "tenemos que seguir haciendo mayores esfuerzos para que la gente no se quede solamente con el titular de una iniciativa, que vaya al fondo del proyecto y ese fondo fue rechazado".

"Cualquiera que escucha que no vamos a legislar sobre el robo de la madera se imagina que hoy no está tipificado y eso no es así", agregó.

Respecto de la intención, planteó que "lo que se buscaba en ese proyecto en ese proyecto no era perseguir el robo de la madera porque eso existe, la posibilidad de perseguir el delito, lo que se buscaba era generar la inclusión de medios muy intrusivos para estos temas y que claramente el Parlamento consideró que hoy día con las herramientas que se tienen hay que hacer todo el proceso con el Ministerio Público".

Enfatizó también que "en febrero todos vimos a un ex carabinero que daba cuenta como se articulaban las tareas policiales con hacer vista gorda respecto a este tema, entonces no es que no exista la tipificación del delito".