Presidente Piñera anunció plan de inversión por 450 millones de dólares para Arica

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció una serie de inversiones para la Región de Arica y Parinacota durante su visita este sábado.

El mandatario explicó los alcances del plan denominado "Paso a Paso" para la reactivación económica de la región,la cual tendrá un financiamiento de 450 millones de dólares durante 2 años para levantar diversas obras públicas.

"Hemos perdido 1 millón 830 mil empleos y por eso queremos poner el énfasis para recuperar esos empleos mediante el plan Paso a Paso", indicó el mandatario.

Críticas

El presidente del Consejo Regional, Claudio Acuña (DC), criticó el anuncio y también el recorte de un 20% de los fondos regionales para el año en curso.

"Hizo un énfasis en la generación de empleo producto de la crisis, sin embargo llama la atención que no hayan palabras por el recorte que afectó a esos mismos proyectos que él nombra", fustigó Acuña.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (Partido Liberal), también tuvo palabras para la actividad, especialmente desde el punto de vista de la atención de salud para migrantes en la Salud Primaria dependiente del Municipio de Arica.

"Lamentablemente el Estado no nos reconoce la atención a migrantes, solo durante 2019 perdimos más de $500 millones de pesos por el no pago del per capita. Nosotros nos hacemos cargo de lo que Chile no se quiere hacer cargo" indicó Espíndola.

Por último el mandatario se refirió a la Ley de Migraciones, oportunidad donde criticó a los parlamentarios que presentaron indicaciones para flexibilizar visas de trabajo y de turistas.

Durante la actividad no se refirió al paro de camioneros, ni tampoco se permitió realizar preguntas a la prensa.