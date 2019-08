Quintana tras cita con Piñera: El Gobierno tiene que resarcir el daño

En medio de la disputa con el Partido Socialista (PS), el Presidente Sebastián Piñera sostuvo este jueves una reunión en La Moneda con los timones de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), y del Senado, Jaime Quintana (PPD).

Tras este encuentro, el senador Quintana dijo que le hicieron presente al Mandatario "que es necesario terminar con algunas expresiones injustas", como las "acusaciones injustas" que hizo la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, contra el PS.

"Creo que lo que se dice respecto de un partido, finalmente, erosiona el sistema democrático. Eso no contribuye, no nos permite avanzar. Creo que ese clima de crispación y tensión no es bueno para nadie y, por lo tanto, le hemos señalado al Presidente la necesidad de avanzar hacia un reconocimiento del rol de los partidos en el Congreso", insistió Quintana.

En este marco, el timonel del Senado destacó que no es la oposición la llamada a dar por terminado el episodio con la ministra Pérez, sino que es deber del Ejecutivo.

"Puede tener solución, depende mucho del Gobierno, depende, por supuesto, de las palabras del Gobierno. No lo hemos generado nosotros, por lo tanto la resolución no está en el Congreso. En el Congreso está la mejor disposición para el diálogo, franco y directo como lo hemos tenido el día de hoy, pero evidentemente el Gobierno tiene que ver manera de resarcir el daño injusto que se le ha ocasionado a un partido y también a la centroizquierda chilena", afirmó Quintana.

El presidente del Senado destacó además que en el encuentro con el jefe de Estado - en el que también participó el ministro de la Segpres Gonzalo Blumel-, se abordaron un conjunto de propuestas, encuentros internacionales (como la APEC y COP25) y diversas materias sectoriales.

Además, según detalló el jefe parlamentario, invitaron al Presidente Piñera y a su Gobierno a participar en la mesa de trabajo de cara a la modernización del Congreso.

Piñera evitó referirse al conflicto: Fue una reunión fructífera

Más escueto fue el propio Mandatario, quien evitó comentar el conflicto con el PS y decantó por recalcar que "fue una reunión fructífera y grata".

"También concordamos en la necesaria y debida colaboración de respeto que debe existir entre los distintos poderes del Estado", explicó el Presidente. "Vamos a tener estas reuniones con la frecuencia que sea necesaria porque es bueno para el país", añadió.

Además el jefe de Gobierno destacó la aprobación de la reforma tributaria y señaló que mañana viajará a Francia para el G-7.