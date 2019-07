Radicales lanzan ofensiva contra partido de Kast por la sigla PR: "Que cambien su nombre"

El secretario general del Partido Radical, Mauricio Andrews, solicitará ante el Servicio Electoral que no se apruebe la formación del Partido Republicano -colectividad encabezada por el ex candidato presidencial José Antonio Kast- y que cambio su nombre debido a la "inevitable similitud fonética" en la abreviación "PR".

Según informó La Tercera PM, a través de un comunicado el colectivo sostuvo que la abreviación "PR" del Partido Republicano conllevaría a "una confusión informal en la sigla, identificación ciudadana y nombre con el Partido Radical".

"Es absolutamente inevitable que el Partido Republicano, por su nombre, conlleve una confusión informal en la sigla (...) aún cuando no lo haya señalado expresamente en su Escritura Pública de Constitución, de manera premeditada o no, por lo que se solicita no proceder a la inscripción de dicha colectividad en el Registro de Partidos Políticos sin que previamente cambie su nombre", sostuvo el escrito.

En este contexto los radicales solicitan al Servel que se respete el artículo 4 de la Ley de Partidos Políticos, la que señala que el nombre o la sigla de una colectividad "no podrán presentar igualdad ni manifiesta similitud gráfica o fonética con los partidos ya inscritos o en proceso de formación".

Además señalan que la ley plantea una serie de requisitos para la formación de un nuevo partido político: "El nombre y, si los tuviera, sigla, lema y descripción literal del símbolo", datos que, según señalan los radicales en el comunicado, fueron omitidos deliberadamente por parte de la colectividad de Kast, para que así se aprobara el nombre en primera instancia.