Desbordes tras arremetida de Piñera contra Allamand: Es una crítica desproporcionada e innecesaria

El presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, reaccionó con molestia tras la respuesta del Presidente Sebastián Piñera a la declaración del senador Andrés Allamand (RN), quien se manifestó dispuesto a asumir una candidatura presidencial.

En Concepción, al ser consultado al respecto, el Mandatario dirigió un dardo directo a su ex ministro de Defensa.

"Digamos las cosas como son: hay muchos que toda su vida han aspirado a ser candidatos a Presidente, o ser Presidente, y es legítimo, pero cuando un Presidente lleva recién 15 meses no es oportuno, no es conveniente iniciar campañas presidenciales, sobre todo porque tenemos tantas cosas que hacer", planteó Piñera en el sur.

Ante esto, Desbordes aseguró que las palabras del Presidente fueron innecesarias y desproporcionadas, ya que Allamand solo manifestó su disposición a competir por La Moneda, por lo que las palabras del Mandatario causaron molestia en RN.

"Honestamente, no hubo una buena recepción. No entendemos lo duro de la crítica, lo personal de la crítica y, obviamente, hay incomodidad, por decirlo de alguna manera, en RN", sostuvo el líder de la colectividad, según consignó La Tercera PM.

"La encuentro lamentable, desproporcionada e innecesaria. Bastaba y sobraba con lo que se ha dicho hace meses, que no hay que anticipar la carrera presidencial. Andrés no ha dicho que es candidato, dijo solamente que está disponible y, por lo tanto, no logro entender la frase del Presidente Piñera. Insisto: es innecesaria y absolutamente desproporcionada respecto de lo que hemos venido escuchando. Es un ataque gratuito e innecesario", añadió el diputado.

El propio Allamand, en tanto, no se dio por aludido de estos dichos de Piñera, y planteó en Cooperativa que su disposición a una candidatura es para 2021, aunque matizó que el eventual surgimiento de postulantes está lejos de perjudicar al Gobierno.

Allamand: No hay discrepancias con el Gobierno

Tras una reunión en La Moneda con la vocera Cecilia Pérez, el senador Allamand mantuvo su opinión.

"Tenemos plena coincidencia con el Gobierno en que las campañas presidenciales deben efectuarse el año 2021 y no antes y el Gobierno valora el que existan distintos dirigentes que se desplieguen en el país, fundamentalmente para defender lo que es la obra del Gobierno", aseveró.

"No hay ninguna discrepancia con el Gobierno, estamos totalmente coincidentes y creo que el Gobierno aprecia la forma en que se ha ido definiendo la situación", planteó el legislador.

"Fuego amigo" contra Allamand

Pese a la defensa de Desbordes, varios militantes de RN con aspiraciones presidenciales también cargaron contra Allamand.

El senador Manuel José Ossandón (RN) planteó la inconveniencia de declarar disponibilidad para una postulación presidencial y lo consideró una falta de respeto para Piñera.

"A pesar de que uno tenga un sueño, no se puede hacer ni declarar candidaturas presidenciales cuando el Presidente de nuestro Gobierno lleva un año. Yo, por lo menos, no pretendo ni trabajar ni hablar como candidato, es una falta de respeto para el Presidente", aseveró el legislador.

"No entiendo por qué se hizo esto de declarar que iba a iniciar su campaña, que iba a realizar una comida, tiene un montón de indicaciones que son dañinas para el Gobierno", agregó.

A su vez, el también senador RN Francisco Chahuán llamó a Allamand a bajar la ansiedad para no generar el llamado "pato cojo" al Presidente Piñera.

"Adelantar la carrera presidencial me parece que no es oportuno, revela ansiedad y revela claramente nerviosismo y acá se van a ver las diferencias, acá no hay ansiedad. Así que a Andrés, con el cariño que nos tenemos, a bajar la ansiedad, porque claramente adelantar la carrera presidencial es generar un falso síndrome del pato cojo respecto al Presidente Piñera", aseguró.