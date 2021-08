Desbordes y falta de apoyo en RN a su candidatura: Todos vimos a Chahuán bailando en el comando de Sichel

El ex ministro Mario Desbordes destacó la falta de apoyo que tuvo su candidatura presidencial en las primarias de Chile Vamos por parte de figuras reconocidas de Renovación Nacional (RN), entre ellas su flamante presidente, Francisco Chahuán, y el canciller, Andrés Allamand.

"(Allamand) se siente más cerca de Sebastián (Sichel) legítimamente. No me apoyó para nada en la candidatura, eso es evidente, y está bien, y muchos militantes de Renovación no lo hicieron. La mesa directiva completa, del presidente para abajo estuvieron con Sichel y está bien, no es problema para mí", dijo Desbordes en entrevista con Tolerancia Cero.

Respecto de Chahuán, quien respaldó la candidatura de Desbordes cuando asumió la testera de RN, remarcó que "todos lo vimos bailando en la noche en el comando de Sichel", deslizando que el ex ministro de Desarrollo Social y ex presidente del BancoEstado siempre fue su carta a La Moneda.

Desbordes insistió que le interesa que todo el oficialismo y la derecha se cuadre detrás del ahora candidato presidencial de Chile Vamos.

El ex ministro de Defensa insistió en que no tuvo el apoyo del timonel RN y de "dos tercios de los diputados" y analizó de paso las posibles gestiones de históricos militantes de su partido y del ex ministro - que dejó su cargo con motivo de la acusación constitucional- y primo del Presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, en favor de Sichel.

"Andrés Chadwick dentro de Renovación no mucho. Allamand, (Carlos) Larraín y un grupo importan convencieron, y con razones probablemente y fundamentos, de que la candidatura que había que apoyar, que era mas competitiva, etc, usando entre medio Cadem, que yo comparto con varios es una herramienta de trabajo político, de que el mejor candidato era Sebastián. Ganó Sebastián legítimamente", explicó en Tolerancia Cero.

También apuntó al posible desmarque, por razones similares, de diputados y militantes RN por una eventual candidatura del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Este último punto fue abordado, aunque sin nombrar al ex diputado UDI, por Chahuán en el consejo general de su partido, donde resaltó el respaldo de la colectividad a Sichel y aseguró que "no hay libertad de acción, como no ha habido nunca en Renovación Nacional".