"No hay libertad de acción": Chahuán compromete apoyo de militantes RN a Sichel

El presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, aseguró que en su partido no hay "libertad de acción" y que el compromiso de todos sus militantes es con Sebastián Sichel, quien ganó las recientes primarias de Chile Vamos.

Esto luego de las voces en la derecha que llama a apoyar la candidatura del líder del Partido Republicano y ex diputado UDI, José Antonio Kast, en desmedro de la del ex DC, ex Ciudadanos y otrora ministro de Desarrollo Social.

"Nosotros esperamos que llegue un solo candidato. Que ese candidato sea Sebastián Sichel y, por supuesto, no hay libertad de acción, como no ha habido nunca en Renovación Nacional", afirmó el líder de la tienda de Antonio Varas, quien en el consejo de Renovación Nacional llamó a la derecha a cerrar filas tras el ex Presidentes de BancoEstado.

En esa línea, Chahuán insistió en que "el candidato de Renovación Nacional es Sebastián Sichel, por el cual nos la vamos a jugar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía, para que sea el candidato, no solamente que pase a segunda vuelta, sino que el que gane la elección presidencial".