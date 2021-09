Diputado Jorge Durán: "Diego Schalper tiene algo personal contra mí"

El diputado Jorge Durán aseguró que el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper, tiene "algo personal" en su contra, aunque no entró en detalles, en medio de los denuncias de que la directiva del partido presuntamente quiere bajarle su candidatura a la reelección en el Distrito 9 de la Región Metropolitana.

El anterior timonel y ex abanderado presidencial, Mario Desbordes, acusó que la mesa liderada por Chahuán está "haciendo gestiones" para bajar de la votación de noviembre a Durán, uno de los parlamentarios que ha adelantado su apoyo al cuarto retiro de ahorros previsionales y quien ha tenido roces con Schalper.

Ante esto, Durán adelantó que prepara un recurso de protección.

Recordó que inicialmente "había expresado públicamente que no era el minuto para aprobar el cuarto retiro, y hasta ese minuto no tenía problemas; (pero) todo cambia respecto a la amenaza que estaba sufriendo la diputada Paulina Núñez y yo estaba en reflexión, efectivamente dije que me rebelaba ante la amenaza y que estaba inclinado a votar a favor el cuarto retiro".

En ese sentido, tachó de "inaceptable como se busca intervenir", por lo que "estamos con un equipo de abogados viendo todas las acciones legales pertinentes, un recurso de protección".

"El secretario general Diego Schalper tiene algo personal contra mí", denunció también.

La situación también ha molestado en la comisión política de RN porque la candidatura de Durán fue aprobada en distintas instancias de la tienda y también de Chile Podemos +.

Desbordes reiteró hoy sus acusaciones, reprochando que "la directiva ha actuado de manera inédita, con una prepotencia enorme, infringiendo la ley, los reglamentos, ignorando la comisión política".

"En el caso del diputado Jorge Durán, se intenta bajar un diputado que está aprobado por los consejos regionales, distritales y general, y la directiva no tiene atribuciones para eso. El diputado Durán no es el único a favor del 10%, entonces uno se pregunta por qué estamos bajándolo. La directiva se ha negado a responderle a la comisión política, están escondidos a la espera de concretar esto", fustigó.

Por ello, Desbordes y Durán también pedirán al Servicio Electoral que "sancione al presidente y al secretario general, con alguna de las sanciones que contempla la ley de partidos políticos, que llegan hasta la inhabilidad".

En paralelo, el diputado Tomás Fuentes (cercano a Andrés Allamand) ingresó un escrito para llevar a Desbordes ante el Tribunal Supremo del partido por "reiterada indisciplina". El parlamentario pidió también que el ex abanderado transparente y rinda cuentas de los 275 millones de pesos que el partido le entregó para su candidatura, según La Segunda.

"Mario Desbordes, quien ha tratado públicamente de 'prepotente', 'matón' y 'sectario' a Francisco Chahuán. Por tanto, es evidente que Desbordes no respeta la democracia ni a sus autoridades, ya que no ha entendido que él ya no es quien conduce a RN", criticó Fuentes.

SICHEL EVITA EL TEMA

Respecto estas disputas internas de RN fue consultado el abanderado de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, pero éste evitó opinar, ya que "esas discusiones son internas de los partido".

"Yo lo he dio siempre, soy independiente y gané la primaria como independiente, contra los candidatos de los partidos. Soy súper respetuoso de la institucionalidad de los partidos, esas discusiones internas son legítimas que se den, pero no me corresponde a mí pronunciarme al respecto", puntualizó.

Sobre lo que sí habló fue del cuarto retiro desde las AFP, que aún se tramita en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, donde se espera que esta semana el proyecto sea votado en particular.

"Sí espero que los parlamentarios de Chile Podemos + prioricen mejorar las pensiones. Para mí no es un dogma impedir los retiros, de hecho mi programa habla de hacer retiros en el futuro, pero para poder retirar, hay que tener", remarcó.