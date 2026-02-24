Apagón 2025: SEC aplicó dos nuevas multas por más de ocho mil millones

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó este martes que aplicó dos nuevas multas de 120 mil UTM (algo más de 8.350 millones de pesos) a las empresas CGE Transmisión y Engie Energía por su responsabilidad en el mega apagón ocurrido en febrero de 2025, que dejó al 98,5% del país sin energía eléctrica por varias horas.

El organismo detalló que el desglose de las multas es de 60 mil UTM para cada una de las empresas sancionadas, correspondiente a 4.176 millones para cada compañía, debido a "la falta de mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA".

Estas nuevas sanciones se suman a las aplicadas el viernes 20 de febrero, cuando se informó la aplicación de multas de 180 mil UTM para Interchile; 80 mil UTM para Transelec; 50 mil UTM para Alfa Transmisora; y 300 UTM para cada uno de los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, por lo que -actualmente- se han cursado multas por más de 29 mil millones de pesos.

"Forman parte de la misma investigación"

La superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabeza, explicó que estas nuevas multas "forman parte de la misma investigación".

"Esta indagación implicó el análisis exhaustivo de miles de antecedentes técnicos y operativos, lo que nos permitió determinar responsabilidades concretas en las circunstancias que derivaron en la interrupción del suministro eléctrico, su extensión y duración, tanto de las empresas sancionadas como de los Consejeros del Coordinador", puntualizó.

"Estas multas son una clara señal para que las empresas, para que la industria, siga mejorando sus estándares y entregue un servicio seguro y de calidad a la ciudadanía", destacó Cabeza.

La autoridad agregó que la indagatoria aún no ha concluido completamente, por lo que no descartó la aplicación de nuevas multas contra empresas que ya se encuentran con formulaciones de cargo, desde agosto del año pasado, por su presunta responsabilidad en el caso.

El incidente se originó a las 15:16 horas del 25 de febrero del año pasado tras la desconexión de una línea de alta tensión entre Vallenar y Coquimbo. Mientras que la zona centro-sur recuperó el servicio antes de la medianoche, ciudades del norte como Iquique y Calama debieron esperar hasta la madrugada del día siguiente.