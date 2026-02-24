Síguenos:
A cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania, ¿estamos más cerca de la paz?

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: EFE (referencial)
Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, advirtió en Cooperativa que el conflicto entre Rusia y Ucrania está lejos de terminar, y es altamente probable que se extienda al menos por otro año más.

Al conmemorarse el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa, el escenario no muestra señales claras de un acuerdo cercano, pese a los esfuerzos diplomáticos en curso. Sanz sostuvo que el plan de paz presentado por Donald Trump responde a los intereses de Rusia, lo que dificulta su aceptación tanto por parte de Europa como de la propia Ucrania.

"Es muy difícil que Europa acepte un plan que le traiga mayores dificultades y que Ucrania asuma como propio un plan de Rusia", explicó, agregando que el equilibrio de fuerzas hace prever negociaciones extensas y un conflicto que se prolongará, seguramente, hasta 2027 y tal vez más allá.

