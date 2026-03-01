Diputado Sauerbaum acusa al Gobierno de ocultar información sobre cable submarino

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado citó al canciller Alberto van Klaveren y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, por lo ocurrido con el proyecto del cable submarino de fibra óptica con China.

La instancia, que se realizará el martes, busca analizar el estado de las relaciones con Estados Unidos tras las sanciones que impusieron al mismo Muñoz, y a otros dos funcionarios de Gobierno.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) acusó que "hasta ahora el Gobierno ha sido confuso en entregar la información respecto al tema del cable submarino y la relación que tiene con China. Nosotros creemos que el presidente Kast merece tener toda la información antes de tomar una decisión".

"Ese proyecto tiene que estar detenido hasta que no se vea la conveniencia para el país; incluso hay personas que dicen que es absolutamente inconveniente y que no es necesario. Obviamente habrá que evaluarlo en su mérito, pero sin duda aquí ha habido un intento de ocultar información, de acelerar este proyecto, y eso es lo que tiene que ser aclarado por la Administración de Boric", sostuvo.

Diputado Romero: Chile no está para elegir entre EE.UU. o China

Por otro lado, surge la duda cómo va a manejar la relación económica con el país asiático el futuro Presidente José Antonio Kast, debido a su marcada afinidad política con el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien incluso lo invitó a Miami para participar de la cumbre "Escudo de las Américas" el 7 de marzo, encuentro en el que estarán otros líderes cercanos ideológicamente a Trump.

Al respecto, el diputado Agustín Romero (Republicanos) aseveró que "Chile no está para elegir entre Estados Unidos o China, está para defender sus propios intereses".

"Después del 11 de marzo, el presidente José Antonio Kast tendrá un tremendo desafío, que es mantener las relaciones comerciales importantes con China, pero también fortalecer la alianza estratégica con Estados Unidos", planteó.

Asimismo, afirmó que "el viaje a Miami a la cumbre del presidente Trump es una señal clara: Chile va a estar presente donde se discuten los temas clave de seguridad y desarrollo en nuestro hemisferio. Equilibrio sí, pero siempre con firmeza y autonomía".

A diez días del cambio de mando, los gobiernos saliente y entrante ya tienen definido sus planes para la jornada. El Presidente electo José Antonio Kast proyecta pasar la noche previa en el Palacio de Cerro Castillo junto a si esposa, Pía Adriasola. Al finalizar la ceremonia, se espera que el republicano encabece un almuerzo con las delegaciones internacionales y el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna.

En paralelo, el Presidente Gabriel Boric organizará un almuerzo junto a subsecretarios, ministros y excolaboradores de su Gobierno para darle un cierre a su Administración.