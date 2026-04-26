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Tópicos: País | Política | Renovación Nacional

Diputados de RN ofician a Contraloría por eventuales irregularidades en cierre presupuestario 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los parlamentarios apuntan a un cierre anticipado del sistema de facturas que habría sido "extremadamente anómalo".

La situación fue expuesta por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la Cámara el jueves recién pasado.

Diputados de RN ofician a Contraloría por eventuales irregularidades en cierre presupuestario 2025
 ATON (referencial)

Desde la colectividad advierten posible perjuicio a proveedores y no descartan responsabilidades administrativas o penales.

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Los diputados de Renovación Nacional Diego Schalper y Eduardo Durán oficiaron a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación por eventuales irregularidades en la gestión, registro y pago de facturas en organismos del Estado durante el cierre del ejercicio presupuestario 2025.

La acción se basa en lo expuesto por el ministro de Hacienda, que da cuenta de un eventual cierre anticipado del sistema de recepción de facturas el pasado 8 de enero, a las 00:01 horas, lo que habría impedido su ingreso durante el resto de la jornada.

Según los parlamentarios, de confirmarse estos hechos, se podría haber generado un perjuicio directo a proveedores del Estado, además de una eventual alteración en el registro de obligaciones fiscales, trasladando compromisos desde 2025 al ejercicio 2026.

"Esto afecta gravemente principios básicos de la administración financiera del Estado, como la legalidad del gasto público, la transparencia y la correcta contabilización de las obligaciones", señalaron, advirtiendo la necesidad de un pronunciamiento oportuno del ente contralor.

Los legisladores no descartaron que los hechos puedan configurar eventuales ilícitos penales, por lo que solicitaron determinar responsabilidades administrativas y, de ser pertinente, remitir los antecedentes al Ministerio Público.

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