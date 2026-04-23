"Extremadamente anómalo": Quiroz denunció cierre anticipado de facturas en el Gobierno anterior

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunció este jueves ante la Cámara de Diputadas y Diputados un hecho "extremadamente anómalo" detectado al asumir su cargo: el cierre anticipado del sistema de recepción de facturas durante la Administración anterior.

Según el secretario de Estado, "el sistema de recepción de facturas, según los mails que hemos visto y los antecedentes, fue cerrado antes de tiempo. Debió haber funcionado todo el día 8 de enero y se cerró el 8 de enero a las 00:01".

Para Quiroz, esta acción "es coherente con evidencia anecdótica de muchos proveedores que en enero decían que no les pagaban y este es un tema que causa problemas, porque ya no es solo un tema de gasto público, sino que también es un tema de ordenamiento de cuentas".

"Nos parece extremadamente anómalo", sentenció ante los parlamentarios.

En la Comisión de Hacienda, el jefe de las finanzas públicas abordó las críticas de la oposición a la Ley de Reconstrucción. Pese a que el proyecto es el "corazón" de la agenda económica del Gobierno de José Antonio Kast, Quiroz admitió que los incentivos tributarios para empresas —como la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%— no garantizan por sí solos nuevas contrataciones.



"No hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente. Lo que estamos haciendo es que estamos dando un incentivo, ya sea para contratar o para retener, para no despedir", reconoció el titular de Hacienda.