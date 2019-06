Hijo de Carlos Larraín obtuvo millonario contrato con Mineduc

Carlos Larraín Hurtado, hijo del histórico dirigente de Renovación Nacional Carlos Larraín, obtuvo un millonario contrato a través de Data Conversion Service, la firma suiza que representa y que se adjudicó una compra por 68 millones de pesos con la Agencia de Calidad de la Educación, según publicó el medio Interferencia.

El organismo que es parte del Ministerio de Educación, trabaja codo a codo con la División de Educación General de la cartera, cuyo jefe es Raimundo Larraín Hurtado, su hermano.

Según el medio digital, el contrato se suscribió el pasado 6 de mayo y pese a que la sociedad ya proveía a instituciones públicas desde 2009, esta fue la primera gran compra por parte de un organismo ligado a la educación en la administración se Piñera.

El trato de la empresa tiene una vigencia de dos años por un monto total de 2.436 UF (unos 68 millones de pesos) para realizar servicios de selección y reclutamiento de personal, consistente en análisis curriculares, realización de pruebas técnicas y psicolaborales a los postulantes.

Carlos Larraín Hurtado además es concejal por la comuna de Las Condes.

Previamente, los hijos del ex presidente de RN ya habían estado cuestionados, debido a que se conoció que Raimundo Larraín también tiene participación en Inversiones LH Limitada, sociedad con la que él, sus hermanos y su madre, son parte del holding educacional Santo Tomás.

Al respecto, tras los cuestionamientos surgidos luego de conocerse la información, el ex senador Carlos Larraín defendió que su hijo "no necesita pituto" debido a que es bioquímico y fue parte del programa Enseña Chile y Teach for America, organizaciones en las que se dedicó a trabajar como profesor para niños vulnerables.

"¿No pueden mis hijos trabajar en el servicio público?", escribió el ex presidente de RN.