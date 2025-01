Monckeberg en consejo RN: "No tener una carta presidencial fuerte es una espina gigante"

Renovación Nacional convocó para este sábado un consejo general en la salón de honor de la sede del Congreso en Santiago para ratificar a Evelyn Matthei, militante de la UDI, como su carta para llegar al Palacio de La Moneda.

La instancia contó con diferentes intervenciones de extimoneles de la colectividad como Mario Desbordes, Francisco Chahuán, Alberto Cardemil, Cristián Monckeberg y Carlos Larraín, además del presidente del Senado, José García Ruminot, y la secretaria general Andrea Balladares.

En los discursos se ha destacado la necesidad de unidad al interior del partido y con las otras tiendas de Chile Vamos.

Matthei fue la única candidata que cumplió con los requisitos de forma y fondo para ser votada en el consejo general, logrando el patrocinio de 121 consejeros, y manifestó la voluntad expresa de ser postulante de RN. También lo intentó sin éxito el senador Francisco Chahuán, quien juntó 20 firmas que llegaron fuera de plazo y sin manifestación de voluntad.

Dado lo anterior, todo indica que Evelyn Matthei será la candidata del partido, pese a las aprehensiones que manifestaron algunos dirigentes como Monckeberg y Larraín.

Cristián Monckeberg enfatizó ante el pleno que "no tenemos candidato presidencial nuestro, esa es mi reflexión. Y diremos, pucha, es que no marcaba, yo invité públicamente a Francisco (Chahuán) que lo fuera y a otros que pudiesen haber sido. Está bien".

"Pero esto es un tema más de fondo, yo creo que es primera o segunda vez que no llegamos con alguien de los nuestros a una primaria o al final. Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar para que eso no se repita nuevamente, porque es una espina gigante", aseveró.

De esa forma, declaró que "no es solamente el nombre de una persona, no es solamente que el partido más grande no lleve a un candidato, son nuestras ideas las que se ven reflejadas en eso".

Igualmente, el exministro Segpres invitó a sus compañeros de tienda a que "apoyemos, proclamemos y respaldemos la candidatura presidencial de Evelyn Matthei".

Otro de los discursos esperados de la instancia era el de Carlos Larraín, quien tocó temas de contingencia como la situación económica, relaciones internacionales, minera Dominga y la reforma del sistema político. Esto último fue bastante nombrado por la mayoría de los participantes.

"Lo realista, por lo que he oído hoy día, es que se proclame un candidato o candidata", señaló, sin embargo, reparó en que "a la vez se haga una primaria".

"Insisto en la idea de la primaria porque, no es por ponerle palitos en el camino a nadie, la primaria ayuda a ventilar el ambiente, se oyen distintos enfoques, se sabe ya que el que pierde en primarias no puede correr en primera vuelta, por lo que no hay daño previsible", recalcó.

"Pensemos que en el otro lado, de repente, nos sacan una cartita muy moderada, ¿qué hacemos ahí? Claro, si nos llevan uno de los locos y tunantes que tenemos, yo creo que ganamos pampeados, pero estos tipos con tal de conservar el poder son capaces de llevar a una madre superiora", reflexionó.

Igualmente, en su discurso habló de ciertas reticencias a la proclamación de Matthei, pero aclaró que no se trataba de algo personal contra la alcaldesa, sino programática. Y perseveró en que el partido podría llevar a alguien en caso de que la derecha haga una primaria.

En la instancia se realizó un homenaje a Sebastián Piñera, a poco tiempo de cumplirse el primer aniversario de su muerte, en el que participó su hija Magdalena Piñera.

Matthei necesita la mayoría absoluta para ser proclamada como candidata presidencia de RN, mientras que 211 de 217 consejeros nacionales están habilitados para votar.

Se espera que la reunión se extienda hasta las 16:00 horas, cuando se podrá conocer el resultado.