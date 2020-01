Presidente de RN: Hay libertad de acción, pero no es razonable hacer campaña con el PS o con Kast

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, afirmó en El Diario de Cooperativa que si bien hay libertad de acción de sus militantes de cara al plebiscito, "no sería razonable" ver a sus parlamentarios en campañas de "Apruebo" con la centroizquierda o de "Rechazo" con José Antonio Kast.

De cara a lo que será el trabajo para el 26 de abril, el timonel precisó que los militantes "tienen libertad de acción para organizarse, lo que el voto político ha aprobado es que debe haber una campaña de respeto en el marco de lo que es nuestra declaración de principios y, por lo tanto, no tendría problemas si existe algún parlamentario que quisiera en comando en conjunto con otras fuerzas de Chile Vamos".

Sin embargo, Desbordes sostuvo que "no me gustaría ver a parlamentarios por el 'Apruebo' en un comando con el PS y tampoco me gustaría ver a parlamentarios por el 'Rechazo' haciendo campaña con gente que está formando partido, como el partido de (José Antonio) Kast, que han sido groseros en el trato con el Presidente de la República".

"No me parecería razonable. Así como no me gustaría ver parlamentarios (de RN) por el 'Apruebo' con la ex Nueva Mayoría, tampoco me parecería razonable parlamentarios (de RN) por el 'Rechazo' haciendo campaña por alguien (Kast) que todos los días le falta el respeto al Presidente", enfatizó.

Más información en instantes