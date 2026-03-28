RN elige nueva directiva en medio de críticas de militantes al Gobierno

Renovación Nacional desarrolla sus elecciones internas este sábado, en medio de las críticas que realizaron algunos militantes a la gestión comunicacional del Gobierno de José Antonio Kast.

La lista única del partido es encabezada por la senadora Andrea Balladares, junto a la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, como secretaria general, y el diputado Diego Schalper como primer vicepresidente.

Desde la colectividad, aseguraron que la lista -que debe ser ratificada- fue resultado de intensas negociaciones que permitieron integrar las distintas sensibilidades dentro del partido para evitar una disputa abierta en los primeros días de la actual Administración.

No obstante, fue precisamente Schalper, quien arremetió en contra del uso de la expresión del "Estado en quiebra" y las vocerías de la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini. Asimismo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se sumó a las críticas al Ejecutivo.

En ese contexto, el diputado Eduardo Durán aseguró que la colaboración con el Gobierno sigue en pie, pero no dejarán de realizar críticas si corresponden.

"En las actuales circunstancias debiéramos empujar medidas que devuelvan la seguridad a la gente, que permitan más y mejores empleos, de orden en las finanzas públicas y de apoyo a la clase media frente a esta alza en los combustibles. Tenemos el deber de ser consecuentes con nuestra historia, de ser un partido de centroderecha. pero con fuerte sentido de vocación social", planteó.

Por ello, afirmó que "colaboraremos de manera permanente con el Gobierno, pero también vamos a ejercer una mirada crítica cuando corresponda, siempre por los canales institucionales".

Desde el oficialismo, le llamaron la atención al diputado Schalper luego que le pidiera mayor claridad a la ministra Sedini y criticara la posibilidad de que se limite el acceso a gratuidad para mayores de 30 años.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseveró que "estamos avanzando y estamos avanzando rápido. Tenemos demasiados problemas que enfrentar en materia de crimen organizado, de delincuencia, del desastre económico que heredamos, de las listas de espera, en materia laboral, como para empezar a hacernos zancadillas entre nosotros. Este es el momento de entender que tenemos que todos poner de nuestra parte para que al Gobierno le vaya bien".

"Eso es lo que ha hecho la UDI, eso es lo que va a seguir haciendo la UDI. Se han tenido que dar decisiones difíciles, claro que sí, pero aquí quienes pretendan desmarcarse o jugar por la libre creo que cometen un grave error. Este es el momento donde tenemos que unirnos para sacar al país adelante de esta grave crisis en materia de seguridad y materia económica que estamos enfrentando el día de hoy", afirmó.

Se espera que el resultado de las elecciones internas de RN se dé a conocer este mismo sábado alrededor de las 20:00 horas.