RN oficializó lista única para elecciones internas con Balladares como presidenta

Renovación Nacional oficializó una lista única para sus elecciones internas, en la que la senadora electa y actual secretaria general, Andrea Balladares, figura como la carta para encabezar la directiva nacional.

De acuerdo a La Tercera, a las 21:00 horas del viernes finalizó el plazo para la inscripción de candidaturas para los comicios internos del 28 de marzo, instancia en la que se definirá la nueva mesa directa que sucederá a la presidida por senador Rodrigo Galilea.

En la lista también figura la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, como secretaria general; como primer vicepresidente, el diputado Diego Schalper; vicepresidenta, la senadora Ximena Ossandón; vicepresidente, el diputado y senador electo Andrés Longton; vicepresidente, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt; vicepresidente, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, y vicepresidenta, la diputada Marcia Raphael.

Asimismo, como segundo vicepresidente el exministro Luis Mayol y el diputado Jorge Rathgeb como tesorero.

Desde la colectividad señalaron que, al tratarse de una lista única, la nómina deberá ser sometida a una votación de ratificación.

Los comicios internos se realizarán el sábado 28 de marzo, de manera presencial y a nivel nacional. Se elegirán autoridades partidarias en niveles nacional, regional, comunal y distrital, además de consejero generales y representantes del a juventud.

Balladares, de ratificarse la lista, se convertiría en la primera mujer en liderar Renovación Nacional en sus casi 39 años de historia. Igualmente, sería la primera vez que la presidencia y la secretaría general simultáneamente quedarían en manos de mujeres.

Al respecto, la senadora electa señaló que "hemos presentado más que una lista, un proyecto de futuro para Renovación Nacional, que une, que construye mayorías y que busca enfrentar los desafíos y crear liderazgos. Cuando RN está unido a Chile le va bien, por eso hemos tratado de que en esta lista tengamos representantes de todo el territorio nacional".